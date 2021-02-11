Kuruluş Osman Çarşamba'ya damga vurdu

Kuruluş Osman, Tüm Kişiler kategorisinde %12,50 izlenme oranı ve %24,82 izlenme payı elde ederek Çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu. Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu 45'inci bölümüyle de reytinglere ve sosyal medyaya damga vurdu.

'Kuruluş Osman', #ZaferdenZafere etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu. Türkiye ve dünya gündeminde yer alan dizinin 45'inci bölümünde Osman Bey, Nikola'nın topyekün saldırısına cansiparane karşı koydu.

Kumanların başına geçtikten sonra Nikola'nın ittifakına katılmaya karar veren Targun, İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola'nın planlarını öğrendi. Nikola'nın Bala Hatun'u öldürme görevi verdiği Targun derhal harekete geçti, Osman Bey, bu planlardan Targun'un yanına yerleştirdiği Göktuğ sayesinde haberdar oldu.

Nikola, obaya düzenlenecek baskına yardım etmesini istediği Dündar Bey'e beylik sözü verirken, Çömlekçi İdris sayesinde de Bamsı Bey'i tuzağa çekti. Targun'un pusuya düşürdüğü Bala Hatun can dostu Gonca Hatun'un yaralanması ile sarsıldı, Bamsı Bey ise Çömlekçi'nin ihanetinin hedefi oldu ve yaralandı. Papa'nın ajanları ise Türk kağanlarının emanetlerini ele geçirebilmek için Kayı Obası'na yapılacak baskına dahil oldu.

Nikola'nın tüm cephelerden saldırısı Osman Bey'i fena zorladı. Bala Hatun'u son anda yetişerek kurtaran Osman Bey, Bamsı Bey'in ölüm kalım mücadelesi verdiğini öğrendi ve hemen yardıma koştu. Ancak bu haberi Çömlekçi vasıtasıyla Osman Bey'e ulaştıran Nikola ve askerleri, Osman Bey ve Alplerini bekliyordu. Obaya yapılan baskında ise Targun, elinden kaçırdığı Bala Hatun'u bu kez yakalamayı başardı...

'Kuruluş Osman'ın 45'inci bölümünde Şeyh Edebalı'nın obaya dönmesi de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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