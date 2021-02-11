Haberler ''Kuruluş Osman'' kadrosuna bomba transfer

''Kuruluş Osman'' kadrosuna bomba transfer

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 14:48
Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 15:02
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atv ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna ünlü bir isim katılıyor. İkinci sezonunda da büyük ilgi gören dizinin kadrosuna son olarak ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy dahil oldu.

Sevilen oyuncu 'Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine hayat verecek. Malhun Hatun, dizinin hayranları tarafından uzun süredir merakla beklenen bir karakterdi.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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