Zirvenin sahibi Bir Zamanlar Çukurova

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %12,20 izlenme oranı ve %25,02 izlenme payı, AB'de %8,43 izlenme oranı ve %17,82 izlenme payı ve 20+ABC1'de %10,53 izlenme oranı ve %21,44 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 83.bölümünde #GönlümDiyorKi etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

Gökten para yağdı ama Behice ve Gaffur'a nasip olmadı!

İnşaat sahasında para ortaya çıkınca, araziye bakmaya gelen Behice de kendini ortaya attı! Yılmaz'ın kayıp 30 milyonunun bulunduğundan çok emindi! Ve üstelik de haklıydı da!

Para ortaya çıkınca Behice bir tenekeye, Gaffur ceplerine doldurmaya kalkıştı. Ancak, olay bir devlet kurumunun inşaatında meydana geldiğinden, tüm para toplandı, sayıldı ve tutanak tutuldu. Arazi, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlandığından, içinden çıkan para da resmi olarak kuruma geçmiş oldu.

Bu durum, elbette Behice'yi çıldırttı! Önce Züleyha'dan hesap sormak için konağın kapısına dayandı! Sevda ile karşı karşıya geldi! Gelmekle kalmadı, hakaretler etti ve Sevda'dan tokadı da yedi! İki kadını çalışanlar güçlükle ayırdı!

Behice, Müjgan'dan Kerem Ali'nin adına açılan bir hesap olduğunu ama onların bu parayı kullanamayacağını da öğrendi! Bu duruma öyle çok tepki verdi ki, Müjgan da ondan uzaklaştı.

Behice krizi Demir'i çıldırttı! Gaffur dayağı yedi!

Behice, etrafındaki çember daraldıkça, kendini kurtarmak için ne yapacağını şaşırdı. Elindeki tek koz olan Gaffur'un sırrı ile en azından ona işlerini yaptırmak istedi. Hapse girme korkusuyla onun işlerine koştu ama Demir bu durumu öğrenince, Gaffur'un üzerine yürüdü!

Züleyha yalnız gecelerini sorgularken, Demir Ümit'in rüzgarında...

Gündüz telefonlaşmaya, geceleri de buluşmaya başlayan Demir ve Ümit arasındaki ilişki ilerlerken, Züleyha da Demir'in nereye gittiğini merak etmeye başladı. Sevda "siz bir ailesiniz" dedikçe, ne yapacağını bilemez hale geldi. Ümit, Demir ile görüştükçe, Fikret de Ümit'i aşık olmaması için uyarmaya başladı. Oysa kendisi de Müjgan'dan vazgeçemez hale geldi!

Fekeli Fikret ve Müjgan'ı öpüşürken gördü

Müjgan ve Fikret önce dertleştiler. Sonra, yine kendilerine engel olamadılar. Ancak Müjgan bir kez daha yanlış bir adamı sevmek istemediğini net bir dil ile iletti. Fikret, bir süre Müjgan'dan saklamaya çalışsa da kendine engel olamadı. Ondan vazgeçemeyeceğini söyledi ve yine öpüştüler. Üstelik onlar kendilerine engel olamazken, Fekeli de Hünkar ile buluştuğu yerde Züleyha ile dertleşmiş eve dönüyordu. İkisini de öpüşürlerken gördü! Sessizce oradan çıkıp, Yılmaz'ın mezarının başına gitti. Bu duruma onay verdiğini ilk olarak Yılmaz'a söyledi!

Hünkar'ın ölümündeki sır perdesi ortaya çıkıyor!

Züleyha, akşamları Demir'in nerede olduğunu bir türlü soramadı. Demir de söylemedi. Ama şirket işlerini birlikte yapmaya devam ettiler. Züleyha bir yandan da Hünkar'ın cinayetinin araştırmalarına devam etti. İstanbullu polis dostu ona gelip, Hünkar'ın o gün, o buluşmaya bir taksi ile gittiğini ve taksicinin araştırılmadığını söyledi. Ertesi sabah ise, Demir ve Züleyha şirkete gitmek üzere konaktan çıkmışken konağa bir taksici geldi ve Hünkar'ı kimin öldürdüğünü bildiğini söyledi!

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