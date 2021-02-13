Akıncı küresel çevre sorununa dikkat çekti

Her cuma atv ekranlarında yayınlanan Akıncı dizisi yeni bölümünde küresel ölçekte dünyanın karşı karşıya kaldığı su problemini anlatan sahneleri ile sosyal mesaj verdi.

Akıncı'nın Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde, tarih öğretmeni olan Fatih'in öğrencilerinin yaptıkları ödevde dünyada yaşanan çevre ve su probleminin vurgulandığı sahneleri dikkat çekti. Öğrenciler ödevlerinde, geçen sene Avustralya'da 240 gün süren orman yangınlarının ardından çok su tükettikleri için binlerce devenin öldürülmesinden, bir golf sahasının günlük bakımı için 1200 ton su kullanılmasından yola çıkarak yaşanan çevre probleminden bahsettiler.

Fatih'in yaşanan çevre ve su sorununun çözümünü sorduğu öğrencileri, "Tüm canlılar için adalete ihtiyacımız var. İnsanlık; doğayı iklimi değiştirebilir. Bu değişimi de doğal su kaynaklarının kullanımından, canlılarla olan iletişimimize kadar her yerde ve herkese adil olmakla başlatabiliriz. Eğer istersek interneti ya da yapay zekayı bu çözüme ekleyebiliriz ama biz çözümün insan olduğunu düşünüyoruz." sözleriyle sosyal mesaj verdi. Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Fatih karakteri ise "Bu ödev beklediğim gibi değil, beklediğimden de daha iyi." diyerek öğrencilerini tebrik etti.

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanan Akıncı, cuma akşamları saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.



