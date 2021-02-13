Haberler Alpaslan öldü mü?

Alpaslan öldü mü?

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 23:55
Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 23:57
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı olay oldu. Korkmazlar ile müthiş bir mücadele içinde olan Çakırbeyli Ailesi tüm önlemleri almıştır. Ancak Korkmazlar'ın durmaya niyeti yoktur. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölüm fragmanının sonunda Çakırbeyli Ailesi'nin önemli ferdi Alpaslan'ın vurulduğunu görüyoruz. Alpaslan'ın ölüp ölmediğini yeni bölümde göreceğiz. Acaba Alpaslan öldü mü? Yoksa Alpaslan yaşıyor mu? Bu soruların cevabı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde yanıt bulacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle Salı 20.00'de 'de.

Etiketler: Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz, atv

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