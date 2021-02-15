Sevilen oyuncu Celil Nalçakan, Kardeşlerim'i anlattı

Yapımına NGM'in imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı atv'nin izleyici ile buluşmak için gün sayan "Kardeşlerim"in başrol oyuncularından Celil Nalçakan, yeni projesi ve canlandırdığı karakterin merak edilenlerini paylaştı.

"Kardeşlerim, bir tarafıyla çok naif, bir tarafıyla da çok entrikalı bir hikâye... Ufacık bir gecekondunun holding binalarından, lüks villalardan daha büyük olabileceğini anlatan bir masal anlatacağız."

Kendisine gelen projeleri, menajerleri Gülden ve Çağla ile birlikte değerlendirdiklerini belirten oyuncu, projeyi kabul etme sebebini şöyle özetliyor; "Gülden, sanki içine doğmuş gibi "bu sezon, keşke kötü bir karakter oynasan" dedi yaz boyunca. Sezon başlamadan önce, pek çok senaryo okuduk; ancak "Kardeşlerim" senaryosu bize yollandığında, tereddütsüz üçümüz de "Evet" dedik ve yolculuk başladı."

"Akif gibi karakterler bir oyuncu için lunapark gibidir."

Akif Atakul karakterini lunaparka benzeten yeni rolü için oldukça heyecanlı: "Akif Atakul gibi karakterler, bir oyuncu için lunapark gibidir... Rengârenk, heyecan verici, ürkütücü ama illa ki eğlenceli... Pek çok açmazı ve çözülmesi ve/veya çözümlenmesi gereken problemi var. Eee daha ne olsun?"

Diziyi diğer projelerden ayıran yanlarını ise şöyle anlatıyor; "Kardeşlerim, bir tarafıyla çok naif, bir tarafıyla da çok entrikalı bir hikaye... İzleyenlerin çok duygulanacağı, çok kızacağı kimi zaman da tebessüm edeceği, çok kıymetli bir senaristin kaleminden çıkmış, bazen ufacık bir gecekondunun, holding binalarından veya lüks villalardan daha büyük olabileceğini anlatan bir masal..."

Kardeşlerim, ilk bölümüyle 20 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!