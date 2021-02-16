Maraşlı kızını kurtarabilecek mi?

#DoğruYoldasın etiketi ile ekranlara gelen atv’nin dikkat çeken dizisi Maraşlı’nın yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstleniyor. Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı dizide heyecan doruktaydı.

Mahur, arkadaşı Betül'ün düzenleyeceği kermese Zeliş'i de davet eder. Bu davet Maraşlı'ya tehlikeli gelir ama Mahur'u kıramaz. Hem Zeliş de bu etkinliğe Mahur ile gitmek istemektedir ve oldukça heyecanlıdır. Kermeste keyifli vakit geçiren Maraşlı, Mahur ve özellikle Zeliş'in mutluluğuna gölge düşer. Zeliş ikinci bir travma yaşayacak, bilinçaltında kalan her şey gün yüzüne çıkacaktır. Kermeste yaşananlar Maraşlı'yı yeni bir yol ayrımına getirecektir. Maraşlı, bu girdaptan kızını ve Mahur'u nasıl kurtaracaktır?