Maraşlı'da sırlar gün yüzüne çıkıyor

Yapımını ''TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı" nın dün akşam atv'de yayınlanan yeni bölümünde nefes tutuldu.

Dizinin yayınlanan bölümünde; Aziz Türel'in karanlık geçmişi Maraşlı'nın Aziz'in kasasından aldığı videoyla ortaya çıktı. Mahur'un annesinin herşeyi itiraf ettiği kayda ulaşan Maraşlı; Aziz Türel'in, eski ortağı Ömer'in katili olduğunu öğrendi. Mahur'un annesinin, hayatı boyunca Ömer'i sevdiğini itiraf ettiği videoda, Aziz Türel'in yaptığı kirli işleri anlatması izleyenleri şoke etti. Maraşlı, videoyu Mahur'a izletecek mi?

Türel Holding'in yeni sahibi Savaş oldu!

Dizinin şoke eden gelişmelerinden biri de Savaş'ın Ozan'ı kullanarak Türel Holding'e ortak olması oldu. Türel Holding'te Savaş'ın söz sahibi olması ilerleyen bölümlerde dengelerin değişeceğinin sinyalini verdi.

Savaş başladı!

Maraşlı'nın hain saldırıda vurulan kızının faillerinin peşinde olduğunu öğrenen Savaş, dizinin final sahnesinde en acımasız adımını attı. Maraşlı, Mahur ve Zeliş'in katıldığı kermesi adamlarıyla basan Savaş, Zeliş'in kabusu oldu.

Bölümde ayrıca Savaş'ın öğrendiği bilgileri gizli kapılar ardından kime aktardığı büyük merak konusu oldu.

Sosyal medya Maraşlı'yı sevdi!

Yayınlanan bölümüyle sosyal medyada yine gündem olan dizide, Maraşlı'nın altıncı bölüm etiketi #DoğruYoldasın bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!



#DoğruYoldasın ikinci sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Maraşlı ve Savaş arasında başlayan büyük savaşın etkileri yeni bölümde ekrana gelecek. "Maraşlı" her Pazartesi saat 20.00'de atv'de…

Maraşlı 6. Bölümü izlemek için tıklayın