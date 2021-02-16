Maraşlı'nın yeni planı ne?

atv ekranlarına bu akşam 6. Bölümü ile gelen “Maraşlı”da heyecan doruktaydı. Maraşlı’nın ölüm emrini veren Savaş, Aziz’i köşeye sıkıştırır. Savaş için ise Maraşlı’nın başka bir planı vardır.

Mahur'un annesinin itirafının merakla beklediği 6. Bölümde, Mahur'un babası Aziz, vefat eden eşinin gizli video kaydının tamamını izler. Aziz'i tehdit eden Savaş, Maraşlı'yı öldürmezse videoyu Mahur'a da izleteceğini söyler. Karanlık bir geçmişe sahip olan Aziz, Maraşlı ve Mahur arasında bir seçim yapmak zorundadır. Tüm şüpheleri üzerine çeken Aziz'i yakın markaja alan Maraşlı yeni bir hamle yapacaktır.