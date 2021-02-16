Zeliş’e Mahur’dan anne şefkati

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı Maraşlı, 6. Bölümü ile atv ekranlarına geldi.

Ailesinde kendini öldürmeye çalışan biri olduğunu öğrendiğinden beri bocalayan Mahur, annesinin son videosunu izler ve o gece uyuyamaz. Evdekilere stüdyoda kalacağını söyleyerek, Maraşlı'nın evine gelir. Maraşlı'nın tek kızı Zeliş, terör saldırısında vurulduğu günden beri konuşma yetisini kaybetmiş hassas bir çocuktur. Maraşlı'nın bir asker olması ve zor yaşamı eşi ile yollarını ayırmasına neden olmuştur. Başka bir şehirde annesinden uzak olan Zeliş'e o şefkati Mahur verecektir.