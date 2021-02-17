Başarılı oyuncu Cüneyt Mete, ''Kardeşlerim'' dizisi ve canlandırdığı Orhan Eren'in bilinmeyenlerini anlattı

Yapımına NGM'nin imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı atv'nin izleyici ile buluşmasına sayılı günler kalan yeni dizisi "Kardeşlerim"in başrol oyuncularından Cüneyt Mete, yeni projesi ve canlandırdığı karakterin bilinmeyenlerini paylaştı.

Yeniden atv ekranlarında olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Cüneyt Mete: "Yapımcımız Nazlı Heptürk ile bundan önce rol aldığım dizide 3 yıl beraber çalışmıştık. Yaz başında beni aradı. 'Kardeşlerim' yolculuğumuz böyle başladı.

Başarılı oyuncu, karakterin ona cazip gelme nedenini ise şöyle özetliyor; "Oyunculuk kariyerimde genelde kötü adam rolleri oynadım. Bu sefer iyi adam oynamak istiyordum. 'Kardeşlerim' dizisi de tam bu döneme denk geldi. Yapımcımız, bu projeden bahsedince, neredeyse düşünmeden 'Evet' dedim."

"Kardeşlerim, tüm insanların kalplerinin en derinlerine nüfus edecek bir hikâyeye sahip."

İzleyiciyi en çok nelerin etkileyeceğini ise şu şekilde özetliyor; Canlandırdığım Orhan Eren karakteri, 35 – 40 yaşlarında merhametli, iki çocuğu olan iyi kalpli bir aile babası. Abisi ve yengesinin vefatından sonra 4 yeğenine kol kanat germek için sabah akşam demeden çalışan tertemiz bir adam. Kardeşlerim dizisi, tüm insanların kalplerinin en derinlerine nüfus edecek bir hikâyeye sahip."