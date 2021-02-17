Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz en çok izlenen dizi oldu

Türkiye Alparslan'a kilitlendi!

atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" çok konuşulacak bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümünde Hızır'ın yeğeni Alparslan vuruldu. Şimdi herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. Alparslan öldü mü?

En çok izlenen dizi oldu!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ, tüm kişilerde 11,22 izlenme oranı ve 21,88 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 182. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! Dördüncü sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. Bölümü izlemek için tıklayın