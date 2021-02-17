'Kuruluş Osman' hayranlarının merakla beklediği Malhun Hatun bu akşam ilk kez seyirci karşısına çıkıyor

Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman'ın 46'ncı bölümüne Malhun Hatun'un gelişi damga vuracak.

Dizinin yeni bölümünde ilk kez izleyici karşısına çıkacak, ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'un canlandırdığı Malhun Hatun, 'Kuruluş Osman' izleyicilerinin uzun süredir merakla beklediği bir karakterdi. 46'ncı bölüm tanıtımındaki ilk görüntüleri ile heyecan yaratan Malhun Hatun'un kimliği ve tarihteki yeri de şimdiden merak konusu oldu.

Osman Bey'in Türk obalarını birleştirmek için yaptığı çağrıya uyarak alpleri ile birlikte uç bölgesine gelen Malhun Hatun, yaptığı baskınla Nikola'yı da şaşırttı. Malhun Hatun'un gelişini "O kadın gökten indi sanki" sözleriyle anlatan Nikola, Osman Bey'i elinden kaçırmasının faturasını Malhun Hatun'a kesti.

Malhun Hatun'un gelişi ve Osman Bey'e desteği dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Bala Hatun'u ve esirleri kurtarmak için ne yapacak? Türk kağanlarının emanetlerini ele geçiren Targun, elindeki kozu nasıl kullanacak? Planları sekteye uğrayan Nikola nasıl pozisyon alacak? Savcı Bey ve Bayhoca'nın akıbeti ne olacak? Dündar Bey'in planı başarıya ulaşacak mı? Göktuğ, Targun'a engel olabilecek mi?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.