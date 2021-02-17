Haberler Osman Bey, "Hainler temizlenecek" dedi, Çömlekçi’nin ihanetini böyle ortaya çıkardı

, "Hainler temizlenecek" dedi, Çömlekçi’nin ihanetini böyle ortaya çıkardı

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 00:01
Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 00:01
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’ın heyecanla takip edilen 46’ncı bölümünde, Papa’nın ajanları ile iş tutarak Bamsı Bey ve ’in tuzağa düşürülmesini sağlayan Çömlekçi İdris, ihanetinin ortaya çıkmasının ardından gizemli eller tarafından ortadan kaldırıldı.

Bamsı Bey'i kullanarak 'i Nikola'nın tuzağına çeken ve Papa'nın ajanlarına Türk kağanlarının emanetlerinin bilgisini veren Çömlekçi İdris, son olarak Nikola'ya Osman Bey'in Tekfur Yorgo ile buluştuğunun bilgisini verdi.

İhanetten şüphelenen Osman Bey, peşine Gencebey'i takarak Çömlekçi'nin hareketlerinden ve Nikola ile görüşmesinden haberdar oldu. Çömlekçi'yi ele geçirmek için Söğüt'e giden Osman Bey, burada hainin izini buldu ama Osman Bey'in peşinde olduğunu fark eden İdris kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucunda Osman Bey, Çömlekçi'yi ele geçirdi ve canını bağışmalasını isteyen haine "Bu kadar kolay canını almak sana armağan olur!! İmdi bana kime köpeklik edersin, kimler yularını tutar, tek tek söyleyeceksin" dedi.

Çömlekçi İdris "Söyleyeceğim. Hainlik peşinde koşanlar en yakınında Osman Bey" dedi ama gelen bir ok ensesine saplanarak Çömlekçi'nin sözlerini tamamlamasına engel oldu. Oku atan ise ihanetinin ortaya çıkmasından korkan Dündar Bey'den başkası değildi!

Yapımcılığını 'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle 'in üstlendiği ''ın 46'ncı bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Etiketler: Osman Bey, Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit, kuruluş osman

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