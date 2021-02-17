Osman Bey, "Hainler temizlenecek" dedi, Çömlekçi’nin ihanetini böyle ortaya çıkardı

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 46’ncı bölümünde, Papa’nın ajanları ile iş tutarak Bamsı Bey ve Osman Bey’in tuzağa düşürülmesini sağlayan Çömlekçi İdris, ihanetinin ortaya çıkmasının ardından gizemli eller tarafından ortadan kaldırıldı.

Bamsı Bey'i kullanarak Osman Bey'i Nikola'nın tuzağına çeken ve Papa'nın ajanlarına Türk kağanlarının emanetlerinin bilgisini veren Çömlekçi İdris, son olarak Nikola'ya Osman Bey'in Tekfur Yorgo ile buluştuğunun bilgisini verdi.

İhanetten şüphelenen Osman Bey, peşine Gencebey'i takarak Çömlekçi'nin hareketlerinden ve Nikola ile görüşmesinden haberdar oldu. Çömlekçi'yi ele geçirmek için Söğüt'e giden Osman Bey, burada hainin izini buldu ama Osman Bey'in peşinde olduğunu fark eden İdris kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucunda Osman Bey, Çömlekçi'yi ele geçirdi ve canını bağışmalasını isteyen haine "Bu kadar kolay canını almak sana armağan olur!! İmdi bana kime köpeklik edersin, kimler yularını tutar, tek tek söyleyeceksin" dedi.

Çömlekçi İdris "Söyleyeceğim. Hainlik peşinde koşanlar en yakınında Osman Bey" dedi ama gelen bir ok ensesine saplanarak Çömlekçi'nin sözlerini tamamlamasına engel oldu. Oku atan ise ihanetinin ortaya çıkmasından korkan Dündar Bey'den başkası değildi!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 46'ncı bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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