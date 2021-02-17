Osman Bey, Malhun Hatun'un sürpriz desteği ile Nikola'yı alt etti

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 46’ncı bölümünde, Nikola ve askerleri tarafından köşeye sıkıştırılan Osman Bey, Malhun Hatun ve alplerinin desteği sayesinde Nikola'nın tuzağını bozmayı başardı.

Nikola'nın tuzağına düşen Bamsı Bey'i kurtarmak için adeta kendini feda ederek Nikola'nın kurduğu pusunun ortasına dalan Osman Bey, sayıca üstün Bizans kuvvetlerine karşı ölümüne bir mücadele verirken; Malhun Hatun ve alplerinin yetişmesiyle dengeler değişti.

Malhun Hatun "Yalnız değilsin Osman Bey" diyerek seslendiği Kayı Beyi'nin yardımına koşarken, kılıç ve yaydaki maharetini göstererek savaşçı yönünü de gözler önüne serdi. Osman Bey'i ele geçirdiğini düşünen Nikola, işlerin tersine döndüğünü anlayınca kaçmaya başladı. Osman Bey, Nikola'nın peşine düşerken, Malhun Hatun da onları izledi. Nikola, askerlerini ölüme yollayıp feda ederek kaçmayı başardı.

Malhun Hatun, beyaz bir mendille Osman Bey'in kan içinde kalan yüzünü sildi, Osman Bey "Kirlendi" diyerek itiraz edecek oldu ki "Soyu şerefli Ertuğrul Gazi oğlu Osman'ın kanı ile mi…" sözleri karşısında donup kaldı.

Osman Bey "Adın nedir Hatun? Kimlerdensin?" diye sorunca Malhun Hatun "Kızıl Bey oğlu, Umur Bey'in kızı Malhun Hatun'um! Uçlara gaza etmeye geldik. Beni size elçi gönderdi! Nasipte böyle karşılaşmak var imiş" diyerek kimliğini açıkladı.

Nikola'nın söylediklerinden obanın tehlikede olduğunu öğrenen Osman Bey, derhal yola çıkarken; Malhun Hatun ve alpleri de onlarla birlikte Kayı Obası'nın yolunu tuttu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 46'ncı bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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