Targun'un ölümü Bala Hatun'un elinden oldu

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 46’ncı bölümünde, emrindeki Kuman askerleri ile Kayı Obası’nı basarak Türk kağanlarının emanetleri ve esirlerle birlikte kaçan Targun, kendi sonunu hazırladı.

Kuman obasının başına geçtikten sonra Nikola ile ittifaka girip Osman Bey'e savaş açan Targun, Kayı Obası baskınında başı çekerek kutsal emanetleri ele geçirmiş ve Bala Hatun, Gonca Hatun, Hazal Hatun ve Dündar Bey'i esir alarak obadan kaçmayı başarmıştı.

Bala Hatun'u ortadan kaldırmayı kafasına koyan Targun izini kaybettirdikten sonra ilk fırsatta infazı gerçekleştirmek istedi. Kılıcını çekerek Bala Hatun'a "Beyine bir varis, bir oğul veremiyorsan yaşamanın da bir anlamı yok değil mi" diyen Targun, ellerinin bağlı olduğunu düşündüğü Bala Hatun'un sürpriz hamlesi ise neye uğradığını şaşırdı.

Osman Bey'in Targun'un yanına yerleştirdiği Göktuğ, Bala Hatun'un iplerini kesmiş ve ona bir hançer vermişti. Bala Hatun, düşmanının şaşkınlığından faydalanarak Targun'u alt etti ve "Nankörlüğün sonu ölümdür" diyerek son sözü söyledi.

Liderlerinin öldürüldüğü gören Kuman askerleri Bala Hatun'a doğru saldırıya geçerken, karşılarına Göktuğ çıktı. Göktuğ, Bala Hatun'u canı pahasına savunurken, Osman Bey ve Malhun Hatun alplerle birlikte yetişip ikiliyi kurtarmayı başardı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 46'ncı bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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