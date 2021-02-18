Hira Koyuncuoğlu, Akıncı'da

Her cuma atv ekranlarında yayınlanan Akıncı'nın oyuncu kadrosu büyüyor. Hira Koyuncuoğlu, komiser Güneş karakteriyle diziye dahil oldu.

atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Akıncı dizisinin oyuncu kadrosu genişliyor. Diziye genç ve güzel oyuncu Hira Koyuncuoğlu dahil oldu. Hira Koyuncuoğlu'nun Akıncı dizisindeki rolü Komiser Yardımcısı Güneş Erden olacak.

Polis akademisinden birincilikle mezun olmuş, 5 yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapmış başarılı polis Güneş, dizide Erkan Bektaş'ın canlandırdığı Kemal Müdür'ün en güvendiği ekip arkadaşlarından biri olacak. Yücel Komiser'in vefatından sonra emniyetteki oyuncu kadrosu da böylece daha da büyümüş olacak.

Neşeli, güler yüzlü ve problemleri çözme konusunda analitik bir zekaya sahip olan Komiser Yardımcısı Güneş, kısa zamanda Kemal ve ekibiyle pek çok olayın aydınlanmasında önemli bir rol oynayacak.

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Akıncı, her Cuma saat 20.00'de atv'de!