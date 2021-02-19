Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın geçtiğimiz akşam yayınlanan 84.bölümünde, Demir ve Ümit'in aşk dolu dansı, izleyiciye Çukurova'da aşk bacayı sardı dedirtti! Hünkar'ın katili Behice'nin köşeye sıkıştığı, Demir'in Gaffur'un Hatip'in katili olduğunu öğrendiği, Züleyha'nın adım adım cinayeti çözdüğü bu heyecanlı bölüm, #ÇukurovaÖğrensin etiketiyle sosyal medyanın gündemindeydi.

84. bölümde neler yaşandı?

Behice'nin cemberi daraldı!

Kapıya gelen taksici Hünkar'ı götürdüğü yerde Behice'yi gördüğünü anlatınca, Demir de Behice'nin gırtlağına yapıştı! Konak ahalisi bu seferlik Behice'yi Demir'in elinden aldı ama Behice ölmesin diye değil, Demir katil olmasın diye! Taksicinin ise, biraz sıkıştırılınca ödül için yalan söylediği ortaya çıktı. Behice, artık yolun sonuna geldiğini anladığından, önce Müjgan'la arasını düzeltip ondan İstanbul'da hayat kuracak parayı temin etmek istedi. Sonra Gaffur'u kullanmak istedi. Ancak Gaffur'dan taleplerini o kadar alenen yaptı ki, durum önce Saniye'yi şüphelendirdi. Saniye, Gaffur'u sıkıştırınca da yumak söküğü gibi gerçekler ortaya döküldü!

Demir, Gaffur'un Hatip Ağa'nın katili olduğunu öğrendi!

Saniye'nin önce dünya başına yıkıldı. Sonra, Gaffur'u kapıp, Demir'in önüne götürdü ve Cengaver'i öldürdüğünü bildiği için Hatip Ağa'yı tehdit ettiğini, tartışırken öldürdüğünü, tehdit mektubunu ise Şermin'in görüp Behice'ye anlattığını, Behice'nin de Gaffur'u tehdit ettiğini anlattı. Cengaver'in katilini bildiği halde 3 kuruş kazanmak için bunu anlatmamış olması Demir'i çileden çıkardı! Elbette Gaffur olaylardan bu kadar kolay kurtulamadı. Saniye'nin güvenini kaybetmesi bir yana, Demir'den de sıkı bir dayak yedi!

Fekeli Fikret'e hayatını geçirmek istemiyorsan Müjgan'dan uzak dur dedi

Gece Müjgan'la Fikret'in öpüştüklerini gören Fekeli, sabah kahvaltıda, rahatsızdı, ama renk vermedi, ikisini izledi. İkisi de çok doğal davranmaya çalışsalar da, tedirgindiler. Fekeli, kahvaltıdan sonra Fikret'i karşısına aldı ve bildiklerini anlattı. Gerçekten Müjgan'ı sevmiyorsa, onunla hayatını geçirmek istemiyorsa kalbini kırmamasını, ümit vermemesini söyledi. Bu konuşma, Fikret'i karıştırdı. Müjgan'a aşık olmaması gerektiğine karar verip, ondan uzaklaştı. Elbette bu durum Müjgan'ın kalbini yeniden kırdı.

Demir ve Ümit arasında ateş bacayı sardı!

Züleyha'yı ailesine ve Hünkar'ın mirasına sahip çıkışı her gün Demir'i biraz daha etkilese de, Ümit'in etkisine girmesi de kısa sürdü. Ümit için bir müzik seti alıp, adamlarla birlikte kurmak üzere havuzlu konağa gelen Demir, müzik setini kurduktan sonra da Ümit ile dans etmeye başladı. İkisinin de Almanya'da eğitim aldıklarını fark ettikleri sohbetleri birlikte Antalya'ya tatile gitme planları ile sona erdi. Tam o sırada ise Sevda konağa doğru geliyordu.

Züleyha ve Sevda Hünkar cinayetini çözecek mi?

Sevda, eski evindeki eşyalarını almaya gittiğinde, kapıda Demir'in otomobilini gördü. Ümit ile ilgili şüphelerinde haklı olduğunu düşünürken, komşusu Hediye yolunu kesti. Sevda'ya Hünkar'ın cenazesinin olduğu gün, Behice'yi bu eve girerken gördüğünü, ayakkabılarını çıkararak yürümesinden de şüphelendiğini ama kimseye anlatamadığını söyledi. Sevda bu haberi alır almaz, çiftliğe geri döndü ve bunları Züleyha'ya anlattı! İkisinin de artık Behice'nin katil olduğundan şüpheleri kalmamıştı. Ancak delile ihtiyaçları vardı. Aradıkları delil de, Komiser Şadi'nin İstanbul'dan beklediği dosyalarla eline ulaştı. Hünkar'ın bulup Behice'nin karşısına çıkardığı eski kocalarını öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davaların ve Müjgan'ın babasının eşlerinin ölüm raporlarını hazırladığının delillerini içeren dosya, Züleyha'nın eline ulaştı! O sıralarda da Fekeli'nin daha önce konuştuğu emekli emniyet müdürü, cinayet silahı olduğu düşünülen ve dalgıçlar tarafından bulunan bıçakları Fekeli'ye getirdi. Züleyha da İstanbul'dan gelen dosya ile şehir kulübünde Müjgan'la buluşan Behice'nin karşısına dikildi! Behice'ye katil olduğunu artık ispatlayacağını tüm cemiyetin önünde ilan etti! Müjgan önce itiraz etse de, babasının adının geçtiği konuları duyunca yıkıldı! Züleyha, Behice'ye 'Mahkemeden korkma Behice… Polisten korkma.. Hapse girmekten korkma… Ama Demir'den kork... Çünkü Demir mahkemeye lüzum kalmadan seni kendi elleriyle öldürecek...' diye haykırdı! Müjgan dehşet içinde bakarken, Behice ilk kez korktu ve şoka girdi!

Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla yine her Perşembe 20.00'de atv'de!

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