Kısmet açmak için yapılanlar caiz mi?

atv ekranlarına gelen Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor programı 354. bölüm'de Hatipoğlu, ekran başındaki izleyicilerin merak ettiği soruları cevaplandırdı. Kul hakkı nedir? Üzerine kul hakkı olan nasıl hesap verecek? Yüze Allah'ın affetmeyeceği günah hangisidir? gibi soruların yanında başka sorular da gündeme geldi.

Hayatın içinde yer alan hurafeler de Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor'da gündeme geldi. Gelin duvağı telinden parça saklamak kısmetin açılmasını sağlar mı? Evlilikte kadınların yaptığı hatalar… Evlilikte erkeklerin yaptığı hatalar… Tuz konulmuş ekmeği karganın kapması için bekleyip karga ne yöne uçarsa, o yöne gelin gideceğine inanmak doğru mudur? Gelinin ayakkabısının altına isim yazmak kısmet açar mı? Türbe demirlerine kısmet açılması için bez çaput bağlamak doğru mudur? … gibi birçok kısmet açma sorularına cevaplar verildi.

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