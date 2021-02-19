Regaip Gecesi Hatim Duası yapıldı

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Regaip Kandili Özel Programı'nın açılışında hatim duası yaptı. Üç aylara girdiğimizi müjdeleyen bu gecede, Allah'a yürekten yönelişin, yakarışın ve günahlardan arınmanın kapıları açılıyor. Bu geceye özel, yurtdışından ve Türkiye'nin 81 ilinden gelen hatimlerin kabulü duası Regaip Kandili Özel Yayını'nda yapıldı.

Bu gece, Recep ayının ilk Cuma gecesidir, yani Regaip Gecesi. Duâların reddolunmadığı bu gecede, 81 il ve yurtdışından hatim, dua ve salavat-ı şeriflerini gönderenler için özel dua yapıldı. Programda, manevi hediyeler gönderenlerin isimleri de, program boyunca ekranda altyazı olarak geçti.

Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: "Şu beş gecede yapılan duâlar geri çevrilmez. Regaip Gecesi, Şaban'ın 15. Gecesi, Cuma geceleri, Ramazan Bayramı gecesi ve Kurban Bayramı gecesi." Camiu's-Sagîr, c. III, s. 454.

Regaip ne anlama geliyor?

"Kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki "ragībe"nin çoğulu olan "regāib" kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanılıyor. Hicrî takvime göre de Regaib, yedinci ay olan Receb ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye isim olmuştur.

Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde -gün belirtilmeden- oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan Receb ayında bulunur.