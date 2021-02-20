Sevda'nın yüzü Esra Erol sayesinde güldü

atv ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında katılan Sevda Hanım'ın 4 yıldır boşanamadığı eşini Esra Erol buldu.

İstanbul'da yaşayan Sevda Hanım kocasının kendisine kuma olmayı teklif ettiğini ve kendi elleriyle giydirip meğer eşini kendi nişanına gönderdiğini belirterek Esra Erol'dan yardım istedi.

Boşanmak için 4 yıldır eşine ulaşamayan Sevda Gün'ün eşi Mehmet Gün'e ise Esra Erol ulaştı. Sevda Gün ve Mehmet Gün, bugün "Esra Erol'da" programı aracılığı ile Ağrı 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde (Aile Mahkemesi sıfatıyla) görülen dava sonucunda tarafların boşanmalarına karar verildi.

Ayrıca müşterek çocuğun velayeti de anne Sevda hanıma verilirken, Sevda için aylık 1.000 TL nafaka, çocuk için aylık 1.000 TL nafaka, Sevda için 25.000 TL maddi tazminat ve 25.000 TL manevi tazminata hükmedilmiştir.

Sevda hanım "Ağrı'da yalnızdım. Kimse yardım etmedi. Artık Esra Erol var yalnız değilsiniz çok teşekkür ederim diyerek stüdyoda sevinç çığlıkları attı.



