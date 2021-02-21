Maske takmamak kul hakkına girer mi?

Pazar günleri saat 10:00'da atv ekranlarında yayınlanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet Programı'nda İslam dini ile ilgili sorular cevap buluyor. Ölen kişinin ardından konuşmak caiz midir? Ölüm anında kişinin yüzündeki haller neye işarettir? İyi insan ölünce amelleri yüzüne yansır mı? hepsi ve daha fazlası ayet ve hadislerin ışığında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet Programı'nda ele alındı.

Programda, Trafiği bekletmek kul hakkına girer mi? Topluma açık yerlerde maskesiz oturmak kul hakkına girer mi? Birinin ibadetine engel olmak kul hakkına girer mi? Birini şaka amaçlı olsa bile korkutmak kul hakkı mıdır? Yere çöp atmak kul hakkına girer mi? Tartıda hile yapmak kul hakkına girer mi? Fazla alınan malı geri götürmemekle kul hakkına girilir mi? Başkasının sırasını almak ya da önüne geçmek kul hakkına girer mi? gibi kul hakkı ile ilgili birçok sorunun cevabı verildi.

Dinimizde evliliğin yeri ve önemi nedir? Eş seçerken nelere dikkat edilmelidir? Kul hakkı nedir? Üzerinde kul hakkı olan nasıl hesap verecek? Yüce Allah'ın affetmeyeceği günah hangisidir? gibi İslam dini ile ilgili sorular yanıt buluyor.

Nihat Hatipoğlu, Kur'an ve Sünnet'te maneviyatını arayan akıllara hitap ediyor. Programda, İslam dini ile ilgili sorular yanıtlanıyor, merak edilenler aydınlatılıyor.

