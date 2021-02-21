atv ekranlarında Cumartesi akşamı ilk bölümü ile izleyicisiyle buluşan, yapımına NGM’nin imza attığı “Kardeşlerim” dizisi, etkileyici senaryosu, duygu yüklü sahneleri ve güçlü oyunculukları ile izleyici tarafından çok sevildi.

Tanıtımları ile dikkat çeken ve hikâyesiyle merak uyandıran Kardeşlerim dizisi ilk bölümüyle izleyen herkesi kalbinden vurdu. Cumartesi akşamı atv'de ekran yolculuğuna güzel bir başlangıç yapan dizinin izleyenleri, gözyaşlarını tutamadılar. Yayınlanan ilk bölümüyle hem çok konuşulan hem de büyük beğeni toplayan "Kardeşlerim" kalplere dokunan hikâyesi ile tüm Türkiye'yi ağlattı.

Sımsıcak hikâyesi, duygu yüklü anlatımı ve oyunculukları ile konuşulan dizi sosyal medyada #kardeşlerim etiketiyle günün en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Ekran başında gözyaşı döken izleyiciler, sosyal medyadan da duygularını anlatan paylaşım ve yorumlarda bulundular:

"Canım acıdı, çok canım acıdı. #kardeşlerim"

"Evdeki herkes #kardeşlerim dizisine ağlıyor… Sevdiklerinizin kıymetini bilin :("

"Bu kadar acı çok fazla #kardeşlerim"

"Canım annem, canım babam… #kardeşlerim"

"Bu nasıl bir sahne? Bir daha sütlaç yiyemeyeceğim sanırım… #kardeşlerim"

Kardeşlerim dizisinin ilk bölümünde neler yaşadı?

Hayata ve birbirlerine sımsıkı tutan dört kardeş; Kadir, Ömer, Asiye ve Emel, anne ve babalarını hiç beklenmedik bir şekilde peş peşe kaybetmenin acısı ile yıkılırlar. Mütevazı ama mutlu bir yaşam süren bu 4 kardeşin hayatı bu felaketle tamamen alt üst olur. Yürekleri anne ve babalarının acı ile yanarken bir yandan da hayat mücadelesi veririler. Kardeşlerin kaderini değiştiren bu olayın perde arkasındaki isim olan Akif Atakul ise yaptıklarının bedelini ödemeden sıyrılmak için gerek tüm hamlelerini yapar.

Her şeylerini bir anda kaybeden dört kardeş, bir arada kalmayı başarabilecekler midir? Arif Atakul'un hesaba katmadığı büyük sürpriz nedir? Tüm bu sorular ve daha fazlası 27 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümde yanıt bulacak.

Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen ve başarılı isimleri kadrosunda buluşturan "Kardeşlerim" Cumartesi akşamları atv'de.