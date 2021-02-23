Pazartesi akşamları atv ekranlarına gelen Maraşlı dizisinde zaman zaman yaşanan sorgu sahneleri vardır. 7. Bölümdeki sorgu sahnesinde ise şu cümle sık sık tekrarlanmaktadır. “Herkesin bir zayıf noktası vardır Maraşlı. Seninki ne?” Maraşlı bu soruya çok sinirlenir ve zayıflığı olanın askerlik mesleğini yapamayacağını, sevme, üzülme ve ağlamanın zayıflık olmadığını söyler ve sorunun asıl cevabını da vermez.

Savaş'ın düzenlediği maskeli baskın, Zeliş'in travmasının tekrarlanmasına neden olmuştur. Mahur, Maraş'nın kızını kermese davet ettiği için pişmandır. Çünkü Zeliş ilk saldırının etkilerini üzerinden atamadan ikincisina maruz kalmıştır. Saldırı sonrası kızını hastaneye yetiştiren Maraşlı'nın içine tekrar bir kor düşmüş bardağı taşıran son damladır. Çünkü Maraşlı'nın kırmızı çizgisi kızı Zeliş'tir.

Kızı bu ikinci saldırıdan sonra hastanede Maraşlı'nın yüzüne bakmamış, başını çevirmiştir. Maraşlı'ya ise en çok bu durum koymuştur. Askeri görevdeyken pusuya düşürülmüş, timdeki arkadaşlarının yarısı kucağında şehit düşmüştür Maraşlı'nın. O durum bile bu kadar canını acıtmamıştır. Ölümlerden dönmüş, ama kızına yandığı kadar yine böyle içi yanmamıştır. Zeliş'inin ondan gözlerini çevirdiğini görmek, iki gözünün kör olmasından, hatta kıyametin kopmasından daha ağır gelmiştir. Duygularını Mahur'a anlatırken gözyaşlarını tutamayan Maraşlı, baskını Savaş'ın yaptığından emin olduktan sonra intikam için peşine düşer. Mahur ise ona engel olmaya çalışacaktır.