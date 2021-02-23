Maraşlı'nın intikamı!

Güneşe karşı ileri derecede cilt duyarlılığı olan Savaş için en iyi intikam onu güneş ışığına maruz bırakmak olacaktır.

atv ekranlarında #maraslınınintikamı hastagi ile 7. bölümü yayınlanan TIMS&B Productions imzalı Maraşlı dizisinde son sahnede heyecan yine doruktaydı. Kızına verdiği zarardan dolayı Savaş'la mücadelesi şahsi bir hale gelen Maraşlı, Türeller'in evini basmaya gelen Savaş'ı oradan alıp, bir binanın çatısına götürür. Geniş bir alan ve güneş ışınlarının çok dik geldiği bir yerdir burası. Güneşe karşı ileri derecede cilt duyarlılığı olan Savaş için en iyi intikam onu güneş ışığına maruz bırakmak olacaktır.

Savaş'ın üstündeki kıyafeti çıkarıp güneşe oturtan Maraşlı sorduğu soruların cevabını alamayınca, onu güneşin alnında kızarmaya bırakıp gitmeyi planlamaktadır. Böylece hem kızının hem de Mahur'un intikamını elini kirletmeden alacaktır. Savaş'ın cildi güneşte bir kağıt gibi yanıp kabul tutarken, aynı dakikalarda Mahur da Maraşlı eline kana bulamasın diye yakın takiptedir.

Savaş'ın cilt hastalığı ne?

Savaş, Xeroderma Pigmentosum, diğer adıyla EPP hastasıdır. Yani güneşe çıkamaz. Hastalığından dolayı hayatını hep karanlık ortamlarda sürdürmek zorunda olan Savaş, dışarı çıktığında çok dikkatli davranmaktadır. Çünkü vücudu tepki göstermektedir. En belirgin özelliği bu hastalıktır. Güneşli havalarda kullandığı özel bir şemsiyesi vardır.

Tüm bunlar yaşanırken 15-20 kişilik özel bir tim Maraşlı'nın olduğu binayı sarmış ve onu almaya gelmektedir. Savaşın yanından ayrılıp, merdivenlere doğru yönelen Maraşlı'nın başına siyah bir çuval geçiren ekip, onu bir minibüse bindirir. Burada gözlerini açtıklarında Maraşlı, ilk olarak karşısında sorgu odasında kendisine sorular soran o kadını görür. Maraşlı ne ile sınanmaktadır?