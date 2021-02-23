Maraşlı'nın intikamı soluksuz izlendi

Yapımını ''TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı"nın dün akşam yayınlanan bölümünde nefesler tutuldu.

Yayınlanan bölümde Maraşlı, kızının travmasının yeniden nüksetmesine neden olan Savaş'tan intikam almak için ant içti. Kızının daha önce vurulduğu saldırının faillerine ulaşmak isteyen Maraşlı, Savaş'ı kıskıvrak yakaladı.

Güneşe çıkamama hastalığı olan Savaş'ı, gün ışığında sandalyeye bağlayarak gerçekleri itiraf etmesini istedi. Nefeslerin tutulduğu bölümde, Savaş'ın itirafını beklerken Maraşlı'nın yakalanarak bir araca bindirilmesi ve aracın içinde Hilal'in onu bekliyor olması akıllarda birçok soru işareti bıraktı!



Savaş'ın kimliği ortaya çıktı!

Maraşlı ve Mahur, Necati'den aldıkları bilgi üzerine Aziz Türel'in katili olduğu eski ortağı Ömer'in eşine ulaştı. Yaşlı bakım evinde ziyaret ettikleri hasta kadının Savaş'ın annesi olduğu ortaya çıktı. Ekran başındakileri şoke eden gelişmeyle yaşanacaklar büyük bir merakla bekleniyor.

Maraşlı 7. Bölümü izlemek için tıklayın