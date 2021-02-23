Savaş Ömer’in oğlu!

Yüksek temposu, beklenmeyen gelişmeleriyle ekran başındakilere her hafta soluk soluğa saatler yaşatan Maraşlı’da 7. Bölümde merakla beklenen soruların bir kısmı cevabını buldu.

Abisinden babasının eski ortağı Ömer Tokgöz'ün hapishanede bir hemşire ile evlendiğini öğrenen Mahur, Maraşlı ile birlikte iz sürer. İsminin Zehra Demirli olduğunu öğrendikleri emekli hemşirenin Özel Sümbül Bakımevi'nde yaşadığını öğrenirler. Mahur daha önce buraya fotoğraf çekmeye geldiğini hatırlar. Yaşlı kadının ileri derecede alzhaimer olduğunu ve özellikle bir türküyü çok dinlediğini, bu türkünün ona cezaevi anılarını hatırlattığını öğrenirler. Maraşlı ve Mahur'la sohbet eden yaşlı kadın bir an için Lakabı Maraşlı olan Celal'i tanıdığını zanneder. Bir zamanlar Trabzon'da birlikte hemşire olarak görev yaptığı kişinin oğlu ile, hapishanede Ömer koğuş arkadaşıdır. Koğuşta, bu türküyü birlikte sürekli yüksek sesle söylemişler o da revirden dinlemiştir. Yaşlı kadın Celali o kişi ile karıştırır. Celal de alzhaimer olan kadına, bu cezaevi türküsünün hikâyesini bilip bilmediğini sorar.

Bakımevinde ziyaretine gittikleri yaşlı kadınla sohbetin koyulaştığı bu noktada Mahur, cezaevindeki eşi Ömer Tokgöz ile babasının ortak olduğunu söyler. Aziz Türel'in adını duyunca kan beynine sıçrayan yaşlı kadın, Mahur ve Maraşlı'yı bakımevinden kovarken sinir krizi geçirir. Bakıcısına, "Oğlum hasta, güneş dokunuyor. Kapat perdeleri…" cümlelerini söylemesi, Maraşlı ve Mahur'un aklına Savaş'ı getirir. Çünkü Savaş'ta da güneşten etkilenen bir cilt hastalığı vardır. Böylelikle Savaş'ın, bu kadının ve Ömer'in oğlu olduğunu anlarlar.



