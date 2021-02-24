Alpaslan felç mi kalıyor?

Çakırbeylileri yıkan haber ne?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 23 Şubat 2021 Salı günü ekrana gelen 183. Bölümüyle yine nefesleri kesti. Başından vurulan Alpaslan ölmemişti. Çakırbeylileri yıkan haber ise, Alpaslan'ın hayatının bundan sonraki kısmında belden aşağısının felç kalma ihtimali vardı. EDHO izleyicisi sosyal medyada "Sen felç kalsan da izleriz" şeklinde yorumlar yaptı.

Bu bölümde, yine atv ekranlarının Çarşamba günü yayınlanan dizisi "Kuruluş Osman"dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a transfer olan Bahtiyar Engin de kadroda boy gösterdi. Diziye katılmasıyla dengeleri değiştiren Bahtiyar Engin Tuncay Abi karakterini canlandırıyor. Tuncay dizide, ABD emrinde kontragerillayı yöneten bir karakter. Yine önceki bölümde dizinin oyuncu kadrosuna giren Caner Kurtaran da canlandırdığı karakterle diziye damga vurdu. O da, kontragerillayı yöneten ABD'nin emrinde bir karakteri canlandırıyor.