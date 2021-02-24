Kayı Alpleri Bizans güçleri ile karşı karşıya geldi

‘Kuruluş Osman’ın 47’nci bölümünde, Nikola’nın Konstantinopolis’e gideceği istihbaratını alan Osman Bey, Bizans güçlerini pusuya düşürmek için harekatı adım adım planladı.

Bizans güçlerini Ermenibeli mevkiinde karşılamaya karar veren Osman Bey, alplerini stratejik noktalara yerleştirdi. Savaş öncesinde alplerine "Yiğitlerim… Bamsı Beyin de dediği gibi iş ne kadar uzarsa, o kadar tehlikedir. Nikola keferesinin kellesini alıp, tez vakitte çıkmamız icap eder. Şehit vereceğiz bilesiniz… Öleceğiz bileseniz… Lakin, Ertuğrul Gazi sancağını yere düşürmeyeceğiz!" sözleriyle seslenerek gaza hazırladı.

Nikola ise Osman Bey'in kendisini pusuya düşürme planını Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman'dan öğrenmişti. Bizans yürüyüş kolu pusu noktasına geldiğinde Osman Bey'in emriyle Kayı okçuları ortaya çıktı. Bizans kuvvetleri ok yağmuru altında savaş düzeni almaya çalışırken, Osman Bey ve Kayı alpleri saldırıya geçti.

Sayıca üstün olduğu mücadelede Nikola'yı nihayet ele geçirdiğini düşünen Osman Bey, Flatyos'un büyük bir kuvvetle savaşa katılması ile büyük şok yaşadı. Aldığı istihbaratı değerlendiren Nikola, Osman Bey ve Kayı alplerini tuzağa çekmişti. Kayıları çembere alan Flatyos, attığı okla Bayhoca'yı sırtından vurdu ve hemen ardından askerleri ile birlikte saldırıya geçti…

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 47'nci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Etiketler: Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit, Osman Bey, Nikola, Kayı Alp