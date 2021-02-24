Haberler Kuruluş Osman kadrosuna bir usta oyuncu daha

Kuruluş Osman kadrosuna bir usta oyuncu daha

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 10:30
Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 10:30
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atv ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi 'Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna usta bir isim katıldı. Dizinin bu hafta ekrana gelecek merakla beklenen bölümünde usta aktör Şahin Ergüney ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

Görkemli prodüksiyonu ve soluk kesen hikayesi ile olduğu kadar zengin oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken 'Kuruluş Osman'da sürpriz bir karaktere hayat verecek Devlet Tiyatrosu sanatçısı Şahin Ergüney, kariyeri boyunca 60 çeşitli film ve dizilerde önemli rollerde izleyici karşısına çıktı.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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