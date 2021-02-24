Haberler Osman Bey büyük savaşa böyle hazırlandı

büyük savaşa böyle hazırlandı

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 22:04
Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 22:05
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’ın heyecanla takip edilen 47’nci bölümünde, ordusunun karşısına çıkmaya hazırlanan , büyük savaş öncesi her adımını planlamayı ihmal etmedi.

'nın Konstantinopolis'e gideceği istihbaratını alan , güçlerine baskın vermek için harekete geçti. Operasyonu titizlikle planlayan Osman Bey, Kayı beylerini otağında toplayarak görev dağılımı yaptı.

"Gayrı bize durmak haramdır. Kefere başını nerede gösterirse orada ezeceğiz" diyen Osman Bey, "Yol boyunca tedbir alacaktır. Askerlerini saklayacak, pusu kurmamızı bekleyecektir. Beklemediği bir yerde saldıracağız! Alpları geceden yaya sevk edeceğim" dedi.

ve 'i obayı korumakla görevlendirilen Osman Bey, ağabeyi Gündüz Bey'in "Emrin başım üstüne lakin beni alp başı seçtin. Bundan pişman mısın yoksa?" sorusunu "Ben seferdeyken Alpların başı da benim demektir. Senin kalmanı isterim zira obamız tehdit altındadır! Sen de emmi! Sen ve ağabeyim... Obada kalacaksınız ve ne olursa olsun ayrılmayacaksınız. Bir daha da otağıma benden habersiz hiç kimseyi sokmayacaksınız" sözleriyle yanıtladı.

Osman Bey, 'e harekat hakkındaki fikrini sordu. Bamsı Bey'in "Pusu atacağımızı bilirlerse, kalabalık olacaklardır. Çok şehidimiz olacak Osman Bey! İş ne kadar uzarsa o kadar tehlikeli" uyarısına ise "Büyük gazadır. Herkes ona göre davranacak" sözleriyle yanıt verdi.

Yapımcılığını 'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle 'in üstlendiği ''ın 47'nci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Etiketler: Osman Bey, Gündüz Bey, Burak Özçivit, Bamsı Bey, kuruluş osman, Bizans, Nikola, Dündar Bey, Mehmet Bozdağ

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