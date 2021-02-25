10 yıl sonra aydınlatılan kadın cinayeti

Eşini öldürdüğünü 10 yıl sonra itiraf etti

10 yıldır kendisinden haber alınamayan Güldane Biçer(32), Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına konu oldu. 3 çocuk annesi Güldane Biçer, 17 Eylül 2011 yılında 10 yıl önce eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı, İstanbul Esenyurt'taki evinden kayıplara karışmıştı. 32 yaşındayken kaybolan genç kadınla ilgili şüpheler ise eşini işaret ediyordu.

10 yıl sonra ablalarına ne olduğu sorusuna yanıt arayan iki kardeş Recai Yılmaz ve Melek Kurt'un en büyük yanılgısı ise Güldane Biçer'in kendi isteğiyle gitmiş olabileceğine inanmalarıydı. Genç kadının kaybolmadan bir gün önce bir başka kişiyle görüştüğü için kocasıyla tartıştığı ortaya çıkmıştı. İhanet iddiasının kaynağı ise çiftin yaşadığı evin sahibiydi. Söylenenlere göre ev sahibi Osman Biçer'e 'Eşin başka erkeklerle görüşüyor. Bizler bu durumu kabul edemeyiz. Evimizden ayrılın' demişti. Osman Biçer, bu sözlerle eşinin ihanetini öğrenmişti.

Eşime sordum, ihanet etmedim dedi O'na Güvendim

Müge Anlı'ya ise "Bu iddiaları duyduğumda eşime sordum, inkar etti. Görüştüğü kişiyi buldum aradım; ona da sordum telefonu suratıma kapattı. Daha sonra olayı uzatmadım. Eşime güvendim" dedi. Kayıp kadının eşinden şiddet görüp görmediği yakın çevresine sorulduğunda ise çevresi Osman'ın şiddet gösterdiğini onayladı. Yüzünün hep yaralı olduğunu, hatta bir dönem eşinin dişini kırdığını söyleyen tanıklar canlı yayına bağlandı. Osman ise eşimim dişleri çürüktü ben yaptırdım diyerek bu suçlamaları da inkar etti.

Eşine şiddet uyguladığı öğrenilen Osman Biçer, ihanet iddiasına sessiz kaldığını söylemesi kimseye inandırıcı gelmemişti. Osman, 'Eşim bana çocuklara soğuk davranıyordu, artık boşanmak istiyordum. Dayanacak gücüm kalmamıştı. Ama boşanmamıza kalmadan o zaten bir başkasıyla kaçıp gitti.' dedi. Osman Biçer'in oğlu Barış ise, annesinden bugüne dek bir yakınlık görmediğini belirterek canlı yayında gözyaşları içinde isyan etti.

Osman Biçer yakın arkadaşını 'Karımı gördüğünü söylemezsen seni işten attırırım' diye tehdit etmiş.

Güldane Biçer'i kaybolduktan sonra gördüğünü söyleyen Osman Biçer'in arkadaşının anlattıklarıysa tüm şüpheleri daha da arttırdı. Canlı yayına bağlanan arkadaşı 'Ben yaşadığım binada 5. Katta oturuyorum. Balkona çıktığımda kapıdan çıktığını gördüm. Kendisiyle tanışıklığı olup olmadığı sorulduğunda ise bir düğünde 15 dk. gördüğünü söyledi. Müge Anlı'nın 15 dakikada gördüğünüz birisini tepeden nasıl tanıyorsunuz diye sorduğunda çelişkili ifadeler vererek gözlerinin iyi gördüğünü söyledi. Müge Anlı, tüm ayrıntıları tek tek anlatırken görgü tanığı her şeyi değişirdi. Yalan ifade veren iş arkadaşı sayesinde 10 yıl boyunca rahat bir hayat yaşamıştı Osman Biçer. Arkadaşının Güldane'yi gördüm ifadesiyle hiç kimse Güldane Biçer'in kayboluşunu sorgulamamış, ihanet iddialarının doğru olduğuna inanmıştı. Arkadaşına yalan ifade verdirerek bu durumdan sıyrılan Osman Biçer ben karıncayı bile incitmem demişti.

Yıllardır başka bir erkekle kaçtığı düşünülen Güldane Biçer'in yakın çevresi ise kaçtığına inanmıyoruz dedi. Çocuklarına çok düşkündü. Henüz 19 yasında olan büyük oğlu Barış ise annesine bırakıp gittiği için küskünlükle doluydu. Annesinin terk ettiğine inanan Barış, gözyaşları içinde son 4-5 aydır düşünüyorum anneme babam mı bir şey yaptı diye ama buna inanmak istemiyorum.

Karısını öldürüp gömdüğünü itiraf eden Osman Biçer: "Oğlumdan özür diliyorum" dedi.

Yayında yaşanan bu gelişmeler ve Osman Biçer'in eşi görüldüğünü iddia ettiği arkadaşının ifadesi üzerine İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan Osman Biçer yayından sonra eşini öldürdüğünü itiraf etmek zorunda kaldı. Gece geç saatlerde emniyet ekipleriyle beraber Büyükçekmece bölgesine giderek eşini gömdüğü yeri gösterdi. Güldane Biçer ise 10 yıl sonra gömüldüğü yerden kemikleri çıkarak bulundu.

Eşini, Çatalca'da ikimizin beraber çalışacağı bir iş buldum. Görüşmeye gidelim diyerek evden çıkaran Osman Biçer, Büyükçekmece'de boş bir arazi bulup eşini defalarca her bölgesinde bıçaklayarak öldürdüğünü ve ağaçlık bir bölgeye bıraktığını, ertesi gün ise kazma kürek alıp yeniden öldürdüğü yere gittiğini bir çukur açıp oraya gömdüğünü söyleyerek cinayeti itiraf etti. Tutuklanan Osman Biçer'in son sözleriyse 'Az bile yaptım, arkamdan iş çeviriyordu. Oğlumdan özür diliyorum' oldu.