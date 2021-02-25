Çömlekçi İdris’i kim vurdu?

#ŞehitlerYurdu etiketi ile atv ekranlarına gelen Kuruluş Osman’da yakalan bir hain öldürülür. Osman Bey, Kayı Obası’nda çömlekçilik eden İdris’i konuşturmaya çalışmış, ihanetin bedelini soracağı esnada Çömlekçi İdris vurulmuştur.

Oku atan siyah pelerinli kişiyi Osman Bey arkasından iz sürüp, okla vurarak yakalamıştır. Kimdir diye baktıklarında tanımazlar ama sünnetsiz olduğunu gördükleri adam hakkında hala şüpheleri vardır. Aklındaki soruların cevapları ise çömlekçinin leşinde gizlidir. Malhun Hatun ise olay yerinde bulduğu yüzüğü saklar. Osman Bey, çömlekçiyi vuran kişi ile ilgili bir şey bulup bulmadıklarını özellikle sormasına rağmen, yüzüğü çıkarıp göstermez.

Çömlekçiyi öldüren adamın okunu inceleyen Osman Bey, hedef şaşırtılmaya ve bir oyunun içine çekilmeye çalışıldıklarını anlar. Alplerinin yolunu kesen hainlerden birinin üzerinden çıkan çift başlı çivi, hainin çok uzakta aranmaması gerektiği mesajını verir. Osman Bey Alplerine tez Çömlekçinin çadırının aranması emrini verir. Çömlekçi İdris'in şahsi eşyaları getirilince boynunda taşıdığı muskanın içini açarlar ve bir haç çıkar. Çift başlı çivi ise Papa'nın hizmetkarlarının taşıdığı bir semboldür.

Çömlekçi İdris'in bülbül gibi şakıyıp, hainlerin ismini veremeden infazını sağlayan Dündar Bey'dir. Kumanları Osman Bey'in otağına sokarken de Papa'nın hizmetkarlarına çok iyiliği dokunmuştur. Nikola ile işbirliği yapan ve Çömlekçi İdris'i öldüren Dündar Bey yeni bir ittifak kurmak zorunda kalır.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' her çarşamba 20.00'de atv'de!



