Güldane Biçer olayında son durum! Osman Biçer itiraf etti!

Kayıp Güldane Biçer olayında cinayeti itiraf eden koca Osman Biçer ile ilgili tüm ayrıntılar Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ekranlara geldi.

Güldane Biçer'in 10 yıllık esrarengiz kaybı Müge Anlı ekranlarında izleyicilerin dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyordu. 3 çocuk annesi Güldane Biçer'in yakınları Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kayıp başvurusunda bulunmuşlardı.

Müge Anlı'nın stüdyosunda kayıp Güldane Biçer'in yakınlarıyla beraber ekrana çıkanlardan biri de Güldane Biçer'in kocası Osman Biçer idi.

Güldane Biçer'i kocası öldürmüş!

Güldane Biçer olayıyla beraber bir cinayet daha Müge Anlı ekranlarında aydınlatıldı. Koca Osman Biçer, cinayeti işlediğini itiraf etti. Çelişkili ifadelerinden dolayı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya alınan Osman Biçer, eşini kendisinin öldürdüğünü itiraf etti ve eşini gömdüğü yeri yetkililere gösterdi.

Müge Anlı yayınından sonra gözaltına alınan Osman Biçer, öğleden sonra cinayeti itiraf etti. Eşini gömdüğü yeri gösterdikten sonra da mahkemeye sevk edildi. Osman Biçer'in gösterdiği alanda bir kadın vücuduna ait kemiklerin ve kadın kıyafetlerinin bulunduğu öğrenilmişti. Kayıp Güldane Biçer'in 10 yıl sonra kemikleri çıkarıldı ve adli tıbba gönderildi.

Güldane Biçer'in annesi de öldü!

Kızını yıllardır arayan ve onu bulmadan ölmek istemediği söyleyen Güldane Biçer'in annesi, kızının mezarının bulunduğu saatlerde tedavi ettiği hastanede vefat ettiği öğrenildi. Güldane Hanım'ın ailesinin acıları bu haberle katlandı.

Osman Biçer cinayeti planlıyor muydu?

Ev sahibinin rahmetli Güldane Biçer hakkında başka erkeklerle dedikodu çıkardığı ve Osman Biçer'in bu söylentilerle deliye döndüğü öğrenildi. Ancak cinayetin bu dedikoduların çıktığı gün işlenmediği, Osman Biçer'in eşini öldürmek için adeta plan yaptığı öğrenildi.

Osman Biçer'in eşine "Çatalca'da bir çiftlik buldum. Gel gidelim görüşmeye" dediği ve izbe bir yere karısını götürdükten sonra bıçakla cinayeti işlediği öğrenildi. Cinayeti işledikten sonra aynı yere giderek eşini gömen ve Kamil Bey'i bulup yalan ifade verdiren Osman Biçer'in kıskançlık krizinden dolayı bu cinayeti işlediği iddia edildi.

"Az bile yaptım!"

Mikrofon uzatan Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi muhabirine kan donduran ifadeler veren Osman Biçer, cinayetle ilgili olarak "Hak ediyordu! Az bile yaptım!" demesi herkesi şaşırttı. Güldane Biçer'in arkasından iş çevirdiğini söyleyen Osman Biçer, yalan söylediği için oğlundan özür de diledi.

Cinsel organından bile bıçakladı…

Müge Anlı, olayla ilgili detayları verirken Osman Biçer'in eşi Güldane Biçer'i öldürürken kadını cinsel organından bile bıçakladığını söyledi. Kıskançlık krizlerine giren ve eşini döven bir adamın gerçek yüzünün bu olduğunu söyleyen Müge Anlı, cinayetle ilgili bu şekilde düşüncelerini paylaştı.