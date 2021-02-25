Türkiye ''Kuruluş Osman'' izledi

Dündar Bey'in ihaneti Osman Bey'i yeni bir tuzağa düşürdü!

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 47'nci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

Kuruluş Osman, #ŞehitlerYurdu etiketiyle sosyal medyanın zirvesindeydi. Türkiye ve dünya gündeminde yer alan dizinin 47'nci bölümüne, Kayı Alpleri ve Bizans ordusunun karşı karşıya geldiği savaş ve Bayhoca'nın vurulması damga vurdu.

Çömlekçi'yi kimin öldürdüğünü bulup hainleri ortaya çıkarmak için harekete geçen Osman Bey'in, Dündar Bey'i yakalamasına Papalık ajanları Süleyman ve Melik engel oldu. İkili Dündar Bey'i saklayıp hedef şaşırtırken, katilin kimliği ile ilgili bir ipucu yakalayan Malhun Hatun ise bu bilgiyi kendine sakladı.

Göktuğ'u kutsal emanetlerin bir kısmı ile birlikte İnegöl'e gönderen ve Nikola'nın güvenini kazanmasını isteyen Osman Bey, Nikola'nın Konstantinopolis'e çağırıldığı istihbaratını elde etti. Nikola'ya baskın vermeyi planlayan Osman Bey, operasyonu adım adım planladı ancak Dündar Bey sayesinde Nikola da Osman Bey'in harekâtından haberdar oldu.

Osman Bey, Türk obalarının uç bölgesinde iskân edilmesi planı çerçevesinde Selcan Hatun ile birlikte obasına davet yolladı. Selcan Hatun'un obadan ayrılışı hüzünlü anlara sebep olurken; Malhun Hatun ise obasının hangi arazide iskân edileceği konusunda Osman Bey'le sıkı pazarlığa girişti.

Nikola'yı Ermenibeli mevkiinde pusuya düşürmeyi hesaplayan Osman Bey'in planı tıkır tıkır işlerken; Flatyos ve Bizans destek kuvvetlerinin birden ortaya çıkması işleri karıştırdı. Bayhoca, Flatyos'un attığı oklarla vurulurken; Osman Bey ve Alpleri sayıca üstün Bizans kuvvetleri tarafından çembere alındı.

Türklye ''Kuruluş Osman'' izledi

Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 47.bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %13,46 izlenme oranı ve %27,81 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %13,53 izlenme oranı ve %26,58 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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