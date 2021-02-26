Perşembe geceleri atv ekranlarına gelen Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru'da Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından hikâyeler anlatılıyor.

İnsan işlediği günahların hesabını nasıl verecek? Toprak insana nasıl seslenir? Hangi günahları insana gözyaşı döktürecek? Peygamber Efendimiz ve sahabenin hayatından kesitler Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile ekran klasiği Dosta Doğru 320. bölümde ele alındı.

Bu haftaki programda, Sahabeyi derinden etkileyen sureyi anlattı. En güzel dua ayetlerinden biri olan, imanın şartlarını özetleyen, en çok ezberlenen ayetlerden olan Amenerresulü'nün faziletleri nelerdir? Peygambere Miraç'ta verilen üç şey nedir? Bakara Suresi'nin son iki ayeti olan 285 ve 286. ayetlerine denilen Amenerresulü'nün iniş sebebi nedir? Amenerresulü ile ilgili Resulullah'ın tavsiyesi nedir? Sübhanallahi ve bihamdihi zikrinin fazileti nedir? Sorularına Nihat Hatipoğlu tarafından cevaplandı.

Amenerresulü'nün anlamı

Allah'ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. "O'nun elçileri arasında ayırım yapmayız" ve "İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz Rabbimiz, gidiş sanadır" dediler. (Bakara – 285) Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri üzerimize yükleme! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et! (Bakara – 286)

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti'nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.