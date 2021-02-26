Behice öldü mü?

atv’nin Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 85. bölümünde gerçekler ortaya çıktı. Müjgân’ın İstanbul’dan gelip Çukuruva’ya yerleşen ve dengeleri değiştiren halası Behice öldü ve karakteri canlandıran Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı.

Eski eşlerinin de katili olan ve sahte ölüm raporları düzenleten Behice'nin Hünkar'ın da katili olduğu ortaya çıktı. Bir Zamanlar Çukurova dizisi izleyicisi de #İlahiAdalet hastagi ile sosyal medyada paylaşımlar yaptı.

"Şerefli bir ölüm, şerefsiz bir ömürden iyidir!"

Behice İstanbul'a kaçmayı planlamaktaydı. Hastane önünde camını kırarak çaldığı yeğeninin aracıyla çok uzağa gidemedi. Fekeli ve Züleyha Hünkar'ı öldürdüğünü itiraf ettirmek için peşindeydi. Yanında bir de silah getiren Fekeli "Şerefli bir ölüm, şerefsiz bir ömürden iyidir!" diyerek silahı Behice'nin eline verdi ve gerekeni yapmasını istedi. Silahı kafasına dayayan Behice'ye oraya Fikret ile birlikte gelen Müjgân engel oldu.

Kendini öldürmekten vazgeçen Behice, Hünkar'ın katili olduğunu itiraf etti ve Fekeli'ye doğrulttuğu silahı da tehdit aracı olarak kullandı. Züleyha'nın da hesap sorması üzerine, Hünkar'ı asıl onun öldürmesi gerektiğini ama bunu kendisinin yapmak durumunda kaldığını söyleyiverdi. Üzerine doğru gelen Fekeli'ye ateş eden Behice, silahın boş olduğunu görünce, faka bastığını anladı. İtirafını da orada bulunan herkes duymuş oldu. Elinde dolu bir silahla Demir'in de gelmesiyle iyice köşeye sıkışan ve gidecek yeri olmayan Behice, kendini uçurumdan aşağı bıraktı.

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikâyesini konu alıyor. Bir Zamanlar Çukurova Perşembe 20.00'de atv'de!