Tüm Türkiye Bir Zamanlar Çukurova izledi

Çukurova'da ilahi adalet yerini buldu!

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın geçtiğimiz akşam yayınlanan 85.bölümüne itiraflar damga vurdu. Tüm Türkiye ekran başında, Bir Zamanlar Çukurova'yı izledi.

Behice'nin itirafı sonrasında kendini uçurumdan aşağı bırakmasıyla ilahi adaletin yerini bulduğu, Züleyha'nın tüm olan biteni ortaya çıkararak kahraman olduğu ve en sonunda Fekeli'nin yeğeni Fikret'in aslında Adnan Yaman'ın oğlu olduğunu öğrendiği bu heyecanlı bölüm, yine seyircinin ilk tercihi oldu.

85. bölümde neler yaşandı?

Hünkar'ın katili bulundu!

Züleyha'nın şehir kulübünde herkesin ortasında adeta yüzüne çarptığı dosyadan sonra, kaçacak yeri kalmadığını anlayan Behice'nin adeta paçaları tutuştu! Sadece Hünkar cinayeti değil eski kocalarının şaibeli ölümleri de Züleyha'nın elindeki dosya ile birlikte hem Çukurova cemiyetinin hem de Müjgan'ın önüne serildi! Behice, panik içinde önce kendisini İstanbul'a götürebilecek para bulmanın derdine düştü. Gaffur'un zulasından çaldığı paralarla birlikte hastaneden Müjgan'ın arabasını alıp kaçmaya başladı. Züleyha, Demir elini kana bulamasın diye, öğrendiklerini ve Behice'nin kaçtığını Fekeli'ye söyleyince birlikte peşine düştüler. Ancak Şermin de koşa koşa olan biteni Demir'e yetiştirdi ve onlar da Behice'yi yakalamak yola koyuldular.

Her iki araç farklı yollardan Behice'nin peşinde iken, Fekeli ve Demir'in yönlendirdikleri ve olan biteni duyan jandarma da yola koyuldu. Behice, bir uçurum kenarında köşe sıkıştı! Önce panik halde cinayeti yanlışlıkla itiraf etti, sonra da Fekeli'nin eline tutuşturduğu silah ile Fekeli'yi vurmaya kalktı. Ama tüm Çukurova yol kenarına dikilmiş olayı takip ederken, Behice artık kaçışı olmadığını anladı ve kendini uçurumdan aşağı bıraktı! Hastaneden birlikte çıkıp arabanın peşine düşün Müjgan ve Fikret de olayı izleyenler arasındaydı. Böylelikle Müjgan için de hiç bir soru işareti kalmadı.

''Züleyha Yaman'' bir kez daha Çukurova'nın kahramanı oldu!

Züleyha, hayatının akışını değiştirmiş de olsa, son günlerinde annesi saydığı, yaptıklarını affedip kanatları altında kendini kızı olarak hissettiği Hünkar'ın mezarının başına gidip, intikamını aldığını anlattı. Bu durum Demir'i çok etkiledi. Behice'nin suçunu ortaya çıkarınca tüm Çukurova tarafından kahraman ilan edilen Züleyha ile bir kez daha gurur duydu. Demir ve Züleyha, Behice'nin suçunu itiraf etmesinin hem gazete ilanıyla hem de bir basın toplantısı ile Çukurova halkına teşekkür ettiler. Onların bu mutlu tablosu elbette Ümit'i çileden çıkardı.

Züleyha, Ümit ile arkadaş olmak istedi... Sevda Ümit'e gözdağı verdi

Züleyha, Sevda'nın rahatsızlanıp hastaneye yatmasında, kendileriyle çok ilgilenen başhekim Ümit'i evlerine yemeğe davet etti. Züleyha, tüm misafirperverliğiyle Ümit'e gece boyu sıcak davranırken, Sevda masada Ümit'in tavırlarını pür dikkat izledi. Ümit'in Demir'e bakarak imalı sözler etmesi Sevda'nın içine kurt düşürdü. Gece bitiminde Sevda, Ümit'in kapısına dayanıp Ümit'in evinde Demir'i aradı. Bulamayınca da Ümit'e gözdağı vererek Demir'den uzak durmasını tembih etti. Demir ise gece yarısı soluğu yine Ümit'in yanında aldı.

Müjgan ve Fikret yine ayrı kalamadı

Fekeli, Behice'nin cenazesinin, Hünkar'ın topraklarında Çukurova'da gömülmesini istemedi. Müjgan halasının cenazesini defnetmeye İstanbul'a giderken, Fikret de bir an olsun yanından ayrılmadı. Halasının yaptıklarının utancı ile Adana'ya dönmek istemeyen Müjgan, İstanbul'da da herkesin gazetelerden haberi okuduğunu öğrenince yıkıldı. Fikret, Müjgan'ı teselli edip Çukurova'ya geri dönmeye ikna etti. Fekeli de perişan olmuş Müjgan'a kol kanat gerdi ve artık Ali Rahmet Fekeli'nin kızı olarak yaşayacağını söyledi.

Fekeli, Fikret'in yeğeni değil Adnan Yaman'ın oğlu olduğunu öğrendi!

Fikret'in Demir'e ait süt mandırasına gidip Demir'i zarara uğratmak adına sütleri yere boşalttığını gören Fekeli, yeğenine çok sert çıktı. Kendisinin dahi Yaman'lar ile aralarındaki kan davasına rağmen düşmanlığı sonlandırdığını söylerken, Fikret'e Yaman'larla ne alıp veremediği olduğunu sordu. Fikret dayanamayıp gözyaşları içinde onun öz yeğeni değil, Adnan Yaman'ın oğlu olduğunu, bildiği tüm gerçekleri anlattı!

Tüm Türkiye Bir Zamanlar Çukurova izledi

atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 85.bölümü, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %13,57 izlenme oranı ve %29,06 izlenme payı, AB'de %9,33 izlenme oranı ve %21,22 izlenme payı ve 20+ABC1'de %12,88 izlenme oranı ve %26,35 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 85.bölümünde #İlahiAdalet etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

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