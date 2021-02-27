Sınavda başarı için ne yapılmalı?

atv ekranlarına gelen Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor Programı 355. bölüm’de Hatipoğlu, ekran başındaki izleyicilerin merak ettiği soruları cevaplandırdı.

Z kuşağına dair tespitlerini ve sınavda başarılı olmak için yapılan birçok hurafenin bir fayda getirmeyeceği anlattı. 41 adet pirinç yutmak, okunmuş çörekotu, okunmuş şeker yemek, sınavda kullanılacak kalem ve silgiyi türbe duvarına sürmek başarı sağlar mı? sorularına cevaplar verdi.

Sabah namazının faziletleri nelerdir? Sabah namazı ne zaman kılınmalı? Sabah namazından sonra nasıl dua edilmeli? Sorular canlı telefon bağlantıları ve hayatın içinden merak edilen her şey Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile "Sorularınızı Cevaplıyor"da

Programın 355. bölümünde ise, Allah'ın adı verilerek yapılan yeminden dönülür mü? Allah'ın adını anarak yalan yemin eden nasıl tövbe etmeli? Evlatların anne ve babaları üzerindeki hakları nelerdir? Evlat ayrımı yapmanın günahı nedir? gibi sorular ele alındı. Evlatların anne baba üzerindeki hakkı ve evlat ayrımı konuları üzerine sokak röportajları ekrana geldi.

Sorular, canlı telefon bağlantıları ve hayatın içinden ders veren görüntüler hepsi ve daha fazlası Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sorularınızı Cevaplıyor'da.