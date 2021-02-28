Akif'in yaptıkları yanına kar kalmadı

atv ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim geçtiğimiz Cumartesi akşamı ikinci bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Yapımına NGM'nin imza attığı "Kardeşlerim" dizisi, etkileyici senaryosu, duygu yüklü sahneleri ve güçlü oyunculukları ile izleyiciden tarafından çok sevildi.

İlk bölümüyle izleyenleri kalbinden vuran Kardeşlerim bu hafta da merak dolu gelişmeleriyle herkesi ekrana kilitlemeyi başardı. Akif'in yaptıklarını örtbas etme çabası ile zengin ve yoksul çocuklar arasında gideren büyüyen gerilim sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Dizi başladıktan hemen sonra sosyal medyada #kardeşlerim etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

Kardeşlerim 2. Bölünde Neler Yaşandı?

Akif Atakul, sebep olduklarını örtbas etmek yoluna çıkan her engeli kaldırmaya çalışırken beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Kadir, Ömer, Asiye ve Emel başlarını sokacak bir yer buldular. Artık kümeste de yaşasalar, yengeleri Şengül'den kurtulamadılar…Kadir, kardeşlerine bakabilmek için sabah akşam iş ararken, Ömer ve Oğulcan başlarını derde soktular. Üstelik bu dert zengin ve yoksul çocuklar arasında asla dinmeyecek olan çatışmanın da başlangıcı olacaktır. En küçük kardeşleri Emel'in hastalığı ilerleyince, Kadir daha iyi bakılması için yetimhaneye bırakmak istedi ama başaramadı. Abi kardeş arasında yaşanan duygu dolu anlar ise izleyiciyi derinden etkiledi.

Akif, Veli ile tartışma görüntülerinin elinde olduğu şantajcısıyla buluştu ve inşaattan düştü. Tam o sırada Kadir de oradaydı ve Akif kendisinden yardım istedi…

Kadir, Akif'i kurtaracak mıdır? Akif, gerçekleri daha ne kadar gizleyebilecektir? Ömer ve Oğulcan'ın neden olduğu olay büyük bir fırtınaya dönüşüp herkesin hayatını nasıl alt üst edecektir? Tüm bu sorular ve çok daha fazlası Kardeşlerim dizisinin haftaya ekrana gelecek yeni bölümünde cevap bulacak.

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