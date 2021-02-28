Pazar günleri saat 10:00’da atv ekranlarında yayınlanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet Programı 272. bölümde İslam dini ile ilgili sorular cevap buluyor.

Neler şirk olarak kabul edilmiştir? Yüce Allah'ın affetmeyeceği günah hangisidir? Benzediği organa iyi gelen yiyecekler nelerdir? Boşanma kaç defa olur? Hangi durumlarda kadın eşine helal olmaz? Benzediği organa iyi gelen yiyecekler nelerdir? Peygamberimize nerede ve ne zaman salavat getirilmelidir? Çocuğun korkmaması için okunması tavsiye edilen dua nedir? Ruh çağırmanın günahı nedir? hepsi ve daha fazlası ayet ve hadislerin ışığında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet Programı'nda ele alındı.

28.02.2021 Pazar günü atv ekranlarına gelen Kur'an ve Sünnet programında, benzediği organa iyi gelen yiyecekler anlatıldı.

ZENCEFİL - MİDE

Zencefil midenin en yakın dostu olarak bilinir. Eskiden kusma ve deniz tutması gibi durumlarda insanlar zencefil tüketirdi.

ÜZÜM - AKCİĞER

Üzüm, akciğer kanseri riskini de azaltır. Üzüm antioksidan özelliği sayesinde alerjik astıma iyi gelir

MANTAR - KULAK

Kesilmiş mantar kadar kulağa benzer. Mantardaki duyma kaybını engeller.

DOMATES- KALP

Domatesin içerdiği likopen, kalbin yiyeceğidir. Kalbi bütün hastalıklara karşı savunur. Domates, c vitamini kaynağıdır.

CEVİZ-BEYİN

Beyin için omega-3, folik asit ve e vitamini açısından en değerli kuruyemiş cevizdir.

HAVUÇ-GÖZ

Havuçtaki beta-karoten, gözdeki retinaya iyi gelir.

KEREVİZ-KEMİK

Kerevizde silisyum var. Silisyum, kemiğe gücünü veren elementtir. Kereviz ve kemikte yüzde 23 oranında sodyum bulunur.

Nihat Hatipoğlu, Kur'an ve Sünnet'te maneviyatını arayan akıllara hitap ediyor. Programda, İslam dini ile ilgili sorular yanıtlanıyor, merak edilenler aydınlatılıyor.