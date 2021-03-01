Kardeşlerim dizisinin genç yeteneklerinden Halit Özgür Sarı projeye dair merak edilenleri anlattı

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı atv'nin yeni dizisi "Kardeşlerim" in dikkat çeken genç oyuncularından Halit Özgür Sarı projeye ait özel açıklamalarda bulundu.

Dizide canlandırdığı Kadir karakteri hakkında açıklamaklar yapan Sarı, hikâyedeki gerçekliğe ve anlatımdaki samimiyete özellikle dikkat çekiyor; "Kadir, ailesinin zamansız gidişinden sonra kardeşlerinin hem annesi hem babası olmak için, kendi hayatından vazgeçen bir çocuk. Aslında en belirgin özelliği fevri olması. Ama üstüne sırtladığı bu yükün ardından tamamen bambaşka biri oluyor. Boyun eğmeyi, karşılıksız fedakâr olmayı ve ailesini yönetmeyi öğreniyor. Aslında karaktere dair en çok hoşuma giden şeylerden biri bu. Hata yaparak öğrenmesi, yolu hatalar yaparak yürümesi... Gerçeklik tam olarak budur."

Karakterin var olmadan var etme çabasından çok etkilenen Halit Özgür Sarı; "Kadir, kardeşlerinden sadece bir yaş büyük. Bu çok önemli bir detay. Daha 19 yaşında, o da daha çocuk. Hani bazı insanlar yaşlarını yaşayamazlar, büyümek zorundadırlar ya. İşte Kadir tam da böyle. Karakteri seçmemdeki en büyük etken de buydu. Var olmadan ziyade var etme çabası...".

Yayınlanan iki bölümde de izleyen herkesin yüreğine dokunan Kardeşlerim ile ilgili nasıl tepkiler aldığını ise şu şekilde cevaplıyor; "Özellikle ilk bölümden sonra çok fazla yorum, geri bildirim aldım. Diziyi artık ağlamamak için kapatanları bile duydum. Amacımız dört kardeşin çaresizliğini yansıtabilmekti, başarmışız. O yüzden çok mutlu oldum. Eğer Kadir'in başına gelen benim başıma gelseydi, çok da farklı bir şey yapmazdım. İnsan, hayatın aldıklarını elbet bir gün geri vereceği gerçeğini, unutmadan yaşamalı."

Güçlü hikâyesi ve başarılı isimleri ile Kardeşlerim, Cumartesi akşamları atv'de.