Maraşlı'da haftalardır beklenen büyük sır ortaya çıktı

Ömer'in katili Necati!

Maraşlı'nın kayıt cihazını bulan Mahur, babası Aziz Türel'in katil olduğunu öğrendi. Annesinin ölmeden önce Mahur'a babasının katil olduğunu anlattığı videoya ulaşan Mahur'la birlikte ailenin tüm bireyleri Aziz'in Ömer'in katili olduğunu öğrendi. İzlediği videonun etkisiyle sinir krizi geçiren Necati'nin, babasıyla olan büyük yüzleşmesi ise izleyenleri ters köşeye yatırdı. Ekrana gelen flashback sahnesiyle Ömer'in asıl katilinin Necati olduğu ortaya çıktı. Babasını korumak için katil olan ve bu yükü hayatı boyunca taşımaya çalışan Necati'nin gözyaşlarıyla babası Aziz Türel'le hesaplaştığı sahne dizinin unutulmaz anları arasına girdi.

Maraşlı ve Mahur yakınlaştı!

Mahur'un, Maraşlı'nın ses kayıt cihazına ulaşması ve ardından babasının katil olduğunu öğrenmesi ikilinin arasında uçurumlar açtı. Maraşlı'ya olan güveni sarsılan Mahur, Maraşlı'yı koruma görevinden kovduktan sonra yurtdışına yerleşmeye karar verdi. Soluk soluğa izlenen bölümde Mahur'u kararından vazgeçirmek için havaalanına giden Maraşlı'nın aşk itirafı bölüme damga vurdu.

Maraşlı'nın istihbarat görevlisi olduğu ortaya çıktı!

Bölümün finalinde ise, Türel ailesinin yasa dışı işlerini ortaya çıkarmak için Maraşlı'nın istihbaratta görev aldığı ve ailenin içine Mahur üzerinden girmeye karar verildiği sahnenin ekrana gelmesi izleyenleri şoke etti.