Maraşlı’nın Mahur’un ardından okuduğu şiir

Mahur'u gitmemesi için ikna etmeye çalışan Maraşlı, kendisine güvenebilmesi için ona bir sırrını vermişti. İstihbarat görevlisi olarak dâhil olduğu bir görevde Maraşlı, duygularına yenik düşmüştü. Hilal ve Kemal tarafından alındığı sorguda duygularına yenik düşmemesi konusunda uyarı alan Maraşlı, planında değişiklik yapacaktır. Mahur'a âşık olduğunu söyleyen Celal, karşılığında hiç de beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Görünüşte Mahur yurt dışına gitmekten vazgeçmemişti. Kalkmak üzere olan uçağa doğru gitti. Mahur'un ardından bakakalan Celal'in, ezbere bildiği o şiirlerden biri dökülmüştü ağzından. 1207 – 1273 yılları arasında yaşamış Mevlana Celaleddin Rumi'nin dizleriydi bunlar. İşte o dizeler...

Başka yarınlar

Bugün yüzünde bir başka güzellik var senin,

Bugün dudağında başka bir tad var

Boyunda başka bir yücelik

Bugün kırmızı gülün bir başka daldan



Ayın gökyüzüne bugün sığmamış.

Göklere benzeyen göğsün bugün daha geniş.

Hangi yanından kalktın bu sabah, söyle

Bir başka kavga var dünyada senin yüzünden

Dünyada bir başka gidiş



Biz senin gözlerinden gördük

Arslanlara meydan okuyan o ceylanı

Başka bir ovası var o ceylanın bugün

İki cihandan da dışarı



Seven insanın ayağı mı yok

İşte ona ölümsüzlük kapandı

Yukarılarda onunla uçar gider



Gözlerinin denizinde onu arama

O inci bir başka denizde



Bakarsın bugün sever bu yürek

Yarın sevilir bakarsın



Yüreğimin özünde başka yarınlar var