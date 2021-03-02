Maraşlı’nın Mahur’un ardından okuduğu şiir
Mahur'u gitmemesi için ikna etmeye çalışan Maraşlı, kendisine güvenebilmesi için ona bir sırrını vermişti. İstihbarat görevlisi olarak dâhil olduğu bir görevde Maraşlı, duygularına yenik düşmüştü. Hilal ve Kemal tarafından alındığı sorguda duygularına yenik düşmemesi konusunda uyarı alan Maraşlı, planında değişiklik yapacaktır. Mahur'a âşık olduğunu söyleyen Celal, karşılığında hiç de beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Görünüşte Mahur yurt dışına gitmekten vazgeçmemişti. Kalkmak üzere olan uçağa doğru gitti. Mahur'un ardından bakakalan Celal'in, ezbere bildiği o şiirlerden biri dökülmüştü ağzından. 1207 – 1273 yılları arasında yaşamış Mevlana Celaleddin Rumi'nin dizleriydi bunlar. İşte o dizeler...
Başka yarınlar
Bugün yüzünde bir başka güzellik var senin,
Bugün dudağında başka bir tad var
Boyunda başka bir yücelik
Bugün kırmızı gülün bir başka daldan
Ayın gökyüzüne bugün sığmamış.
Göklere benzeyen göğsün bugün daha geniş.
Hangi yanından kalktın bu sabah, söyle
Bir başka kavga var dünyada senin yüzünden
Dünyada bir başka gidiş
Biz senin gözlerinden gördük
Arslanlara meydan okuyan o ceylanı
Başka bir ovası var o ceylanın bugün
İki cihandan da dışarı
Seven insanın ayağı mı yok
İşte ona ölümsüzlük kapandı
Yukarılarda onunla uçar gider
Gözlerinin denizinde onu arama
O inci bir başka denizde
Bakarsın bugün sever bu yürek
Yarın sevilir bakarsın
Yüreğimin özünde başka yarınlar var