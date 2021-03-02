Maraşlı’yı kim kurtardı?

Yanan otomobilin içinden çıkmasını sağlayan güç neydi?

Pazartesi günlerini heyecanla bekleyen atv izleyicisi Maraşlı 8. Bölüm için sosyal medyada "Şimdiye kadar en güzel bölüm" yorumları yaptı. Savaşı güneşe bırakıp işkence etmek isteyen Maraşlı'ya, istihbarat müdahale eder, Hilal ve Kemal tarafından sorguya alınır. Savaş'ı öldürmeme konusunda uyarılır Maraşlı. Çünkü istihbarat, Savaş'ın arkasındaki güce ulaşmak istiyordur. Celal de bunun için istihbarata çalışan eski bir askerdir. En başından beri planlanan durumdan farklı davranan Maraşlı, kızı Zeliş zarar gördüğü için olayı şahsileştirmiş, Savaşı da kişisel düşmanı ilan etmiştir.

Maraşlı, Amerika'ya gitmesini istemediği Mahur'un peşine düşer. Yolda Savaş ve adamları, üç tane tır ile otobanda sıkıştırıp, aracının içinde ellerini bağladıkları Maraşlı'yı diri diri yakmak isterler. Savaş, hastalığından dolayı, çocukken kendisine zarar verenlere de bu cezayı verir. Maraşlı'ya da aynısını yapmak istese de, birileri bu cezaya onay vermez. Bu durum Savaş'ı da aşmaktadır. Tepeden onay gelmemiştir ve Maraşlı'nın alev topuna dönen aracını müdahale ederek söndürürler. Maraşlı'yı kurtaran, Savaş'a da emir verebilen biridir.