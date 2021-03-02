Ömer’in katili Necati!

Necati'nin çok merak edilen sırrı ortaya çıktı

Maraşlı izleyicisi Türel ailesinde en çok Necati'nin hikâyesini merak ediyor. Onun bu serkeşliğinin nedeni, 1 Mart Pazartesi günü atv ekranlarına gelen Maraşlı 8. Bölümde ortaya çıktı. Babasının hayatını kurtarmak için katil olmuştu. Geçmişin karanlık sırları su yüzüne çıkmaya başladı.

Mahur, annesinin son videosunu, babasının kasasından alıp, tüm aileye salonda izletmişti. O videoda annesi, Ömer'i, ortağı olan babasının öldürdüğünü söylemekteydi. Mahur ve ailedekiler Aziz Türel'in katil olabileceğini düşünüp ona yüklenseler de, aslında suçu işleyen başkasıydı. Aziz oğlu Necati'nin babasını korumak için bu cinayeti işlediğini söyleyemezdi. Zaten Necati'ye o günden sonra da bir baba şefkati verememişti. Bunun vicdan azabını da ayrıca yaşıyordu.

"Beni neden sevmedin baba!"

Aziz, Sedef ve Ömer üçgeninde yaşanan olaylarda Necati'nin üstlendiği rol ona ağır gelmişti. Necati için bir kaçıştı kitaplar. Hakikat tüm acımasızlığıyla çarptığında yüzüne, kitapların hükmü kalmadı. Sinir krizi geçiren Necati, babası Aziz'le ilk kez yüzleşti. Bu yüzleşmede kendi duyguları için evladını kurban vermiş bir baba, her şeye rağmen o babanın sevgisine muhtaç, çocuk kalmış bir adam vardı. Ne çok acı birikmişti tebessümünde Necati... Karakteri canlandıran Serhat Kılıç da izleyiciden tam not aldı.

Başrollerini Burak Deniz ve ALina Boz'un canlandırdığı dizinin senaryosunu Ethem Özışık, Ercan Uğur'un, Pelin Gülcan Metu'nun, yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği; kadrosunda ayrıca Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Serhat Kılıç, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Roza Çelik'in rol aldığı "Maraşlı" her Pazartesi saat 20.00'de atv'de…