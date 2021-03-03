Haberler Bayhoca şehit düştü obada gözyaşları sel oldu

Bayhoca şehit düştü obada gözyaşları sel oldu

Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 22:20
Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 22:20
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’ın heyecanla takip edilen 48’inci bölümünde, savaş meydanında Flatyos’un attığı oklarla vurulan Bayhoca, yaralı vaziyette obaya getirildi ancak şehit düştü.

Nikola'yı ele geçirmek isterken tuzağa düşen ve Bizans güçleri tarafından çembere alınan , kendisi geride kalarak Bayhoca ve diğer yaralıların obaya götürülmesi emrini verdi.

, Flatyos tarafından yaralanan oğlu Bayhoca'yı obaya getirdi. Bayhoca ve diğer yaralıların tedavisi için oba halkı seferber olurken; oğlunun başından bir an olsun ayrılmadı. Flatyos'un attığı oklar Bayhoca'nın vücudundan çıkarıldı ancak kanama bir türlü durdurulamadı.

Lena "Uyan oğlum, uyan, gözlerini kapatma. Gözlerini kapatma. Gitme oğlum! Gitme!" diyerek feryat ederken, Savcı Bey oğluna "Dayan yiğidim. Dayan. Pes etme sakın! Babanı böyle bırakıp gitme" sözleriyle seslendi.

Bayhoca'nın son isteği ile pusatı elinde ölmek oldu. Babasından pusatını isteyen Bayhoca, "Hakkınızı helal edin! Gazi olmak… şehadet" dedikten sonra kelime-i şehadet getirerek çok istediği şehitlik makamına erişti.

Yapımcılığını 'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle 'in üstlendiği ''ın 48'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Etiketler: Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit, Osman Bey, Savcı Bey, kuruluş osman, Lena Hatun

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