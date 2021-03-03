Bayhoca şehit düştü obada gözyaşları sel oldu

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 48’inci bölümünde, savaş meydanında Flatyos’un attığı oklarla vurulan Bayhoca, yaralı vaziyette obaya getirildi ancak şehit düştü.

Nikola'yı ele geçirmek isterken tuzağa düşen ve Bizans güçleri tarafından çembere alınan Osman Bey, kendisi geride kalarak Bayhoca ve diğer yaralıların obaya götürülmesi emrini verdi.

Savcı Bey, Flatyos tarafından yaralanan oğlu Bayhoca'yı obaya getirdi. Bayhoca ve diğer yaralıların tedavisi için oba halkı seferber olurken; Lena Hatun oğlunun başından bir an olsun ayrılmadı. Flatyos'un attığı oklar Bayhoca'nın vücudundan çıkarıldı ancak kanama bir türlü durdurulamadı.

Lena "Uyan oğlum, uyan, gözlerini kapatma. Gözlerini kapatma. Gitme oğlum! Gitme!" diyerek feryat ederken, Savcı Bey oğluna "Dayan yiğidim. Dayan. Pes etme sakın! Babanı böyle bırakıp gitme" sözleriyle seslendi.

Bayhoca'nın son isteği ile pusatı elinde ölmek oldu. Babasından pusatını isteyen Bayhoca, "Hakkınızı helal edin! Gazi olmak… şehadet" dedikten sonra kelime-i şehadet getirerek çok istediği şehitlik makamına erişti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 48'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Etiketler: Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit, Osman Bey, Savcı Bey, kuruluş osman, Lena Hatun