Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz en çok izlenen dizi oldu

atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" çok konuşulacak bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümünde İlyas ve İshak arasındaki büyük hesaplaşma geceye damga vurdu. İlyas, yaptığı iftirayla Hızır'ın cezaevine girmesine, kurduğu tuzakla da Alparslan'ın vurulmasına sebep olan İshak'ın peşindeydi. Uzun takip sonucunda İshak'ı bulan İlyas, intikamını almakta tereddüt etmedi. İshak öldü mü? Bu hesaplaşmanın sonucunda dengeler nasıl değişecek? Cevapları önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümde yer alacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde 11,01 izlenme oranı ve 23,52 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 184. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. Bölümü izlemek için tıklayın