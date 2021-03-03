Haberler Flatyos günahlarının bedelini ödedi

Flatyos günahlarının bedelini ödedi

Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 23:10
Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 23:10
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Bayhoca’yı şehit ettikten sonra tarafından yakalanıp obaya getirilen Flatyos, günahlarının bedelini ödedi.

, obadaki hainin ortaya çıkarılması için Flatyos'u konuşturmak istese de oğulları Bayhoca'nın ölümünden sorumlu adamı cezalandırmak isteyen ve , intikam almak için sabredemedi.

Flatyos'un tutulduğu kafesli çadıran giden Savcı Bey ve Lena Hatun, nöbetçi Baysungur'un tüm itirazlarına rağmen içeri girdi.

Sonunun geldiğini anlayan Flatyos'un "Ölene kadar ikinizin içinde açtığım yarayla yaşamaya mahkûm olacaksınız… Siz ölene kadar, ben de ölmeyeceğim… Kanlı bir ur gibi içinizde yaşayacağım… Her anınızda, her nefes aldığınızda… Çocuğunuzu her gördüğünüzde beni hatırlayacaksınız… Beni öldüremeyeceksiniz… Beni içinizde yaşatacaksınız…" sözleri ikiliyi çileden çıkardı.

Bu sözleri duyan Lena Hatun, "Cehennemde yanasın Flatyos… Oğlum için…" diyerek hançerini Flatyos'a sapladı. Ardından Savcı Bey de "Bay Hoca'm, yiğidim için…" dedi ve düşmanına öldürücü darbeyi vurdu.

Yarasının ölümcül olduğunu fark eden Flatyos'un son sözleri "Ah intikam… Ne tatlı bir düş… Uyanmak istemediğim bir rüya… Tadı damağımdan hiç çıkmayacak bir lezzet…" oldu. Flatyos'un ölümünün ardından Lena Hatun ve Savcı Bey gözyaşlarına hâkim olamadı.

Yapımcılığını 'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle 'in üstlendiği ''ın 48'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Etiketler: Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit, Osman Bey, Lena Hatun, Savcı Bey, kuruluş osman

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