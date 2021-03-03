Bayhoca’yı şehit ettikten sonra Osman Bey tarafından yakalanıp obaya getirilen Flatyos, günahlarının bedelini ödedi.

Osman Bey, obadaki hainin ortaya çıkarılması için Flatyos'u konuşturmak istese de oğulları Bayhoca'nın ölümünden sorumlu adamı cezalandırmak isteyen Savcı Bey ve Lena Hatun, intikam almak için sabredemedi.

Flatyos'un tutulduğu kafesli çadıran giden Savcı Bey ve Lena Hatun, nöbetçi Baysungur'un tüm itirazlarına rağmen içeri girdi.

Sonunun geldiğini anlayan Flatyos'un "Ölene kadar ikinizin içinde açtığım yarayla yaşamaya mahkûm olacaksınız… Siz ölene kadar, ben de ölmeyeceğim… Kanlı bir ur gibi içinizde yaşayacağım… Her anınızda, her nefes aldığınızda… Çocuğunuzu her gördüğünüzde beni hatırlayacaksınız… Beni öldüremeyeceksiniz… Beni içinizde yaşatacaksınız…" sözleri ikiliyi çileden çıkardı.

Bu sözleri duyan Lena Hatun, "Cehennemde yanasın Flatyos… Oğlum için…" diyerek hançerini Flatyos'a sapladı. Ardından Savcı Bey de "Bay Hoca'm, yiğidim için…" dedi ve düşmanına öldürücü darbeyi vurdu.

Yarasının ölümcül olduğunu fark eden Flatyos'un son sözleri "Ah intikam… Ne tatlı bir düş… Uyanmak istemediğim bir rüya… Tadı damağımdan hiç çıkmayacak bir lezzet…" oldu. Flatyos'un ölümünün ardından Lena Hatun ve Savcı Bey gözyaşlarına hâkim olamadı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 48'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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