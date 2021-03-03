Kuruluş Osman kadrosuna çok konuşulacak iki yeni transfer

atv ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna iki yeni oyuncu katılıyor. Ünlü oyuncular Teoman Kumbaracıbaşı ve Uğur Biçer, dizinin çarşamba akşamı ekrana gelecek 48'inci bölümünde ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

Görkemli prodüksiyonu ve soluk kesen hikayesi ile ikinci sezonunda da büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', oyuncu kadrosuna yaptığı flaş transferlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin 48'inci bölümünde kadroya katılan Teoman Kumbaracıbaşı, Osman Bey'in yeni belalısı olacak efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay karakterine; Uğur Biçer ise ünlü Moğol savaşçısı Böke karakterine hayat verecek.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.